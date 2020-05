Zuviele Fans: Ordnungsamt muss Kneipe im Kaufhof dicht machen

Wolfsburg

Während der erste Spieltag nach der Corona-Zwangspause der Bundesliga in den Wolfsburger Kneipen und Gaststätten noc tadellos über die Bühne gegangen war, musste das Ordnungsamt an diesem Samstag nun doch leider eingreifen: In einer Gaststätte im Kaufhof war es zu Verstößen gegen die Kontaktbeschränkunen gekommen. Weil zuviele Fans in dem kleinen Lokal das Bundesligaspiel des VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund verfolgten, wurde die Gaststätte kurz vor Spielende kurzerhand geschlossen. Von der Stadt waren zu dem Vorfall am Samstag keine weiteren Informationen zu bekommen.

Polizei registriert keine weiteren Verstöße

Ansonsten zeigten sich die Wolfsburger vernünftig, weitere Verstöße gegen die Corona-bestimmungen wurden laut Polizei nicht registriert. Das zeigte auch ein Blick in die weiteren Gaststätten: Viele Besucher waren meist ohnihin nicht gekommen, dort, wo sie das Spiel verfolgten, wurden die Abstandsregelungen ansosnten befolgt. Die Polizei, die mit erhöhter Präsenz in der Stadt unterwegs war, hatte damit wie schon am Vatertag einen ruhigen Tag.

Der Unterschied zu einem normalen Bundesligasamstag wude nirgends sonst so deutlich, wie an der VW Arena selbst. Die Zaungäste, die sich rund um das Stadion aufhielten, konnte man quasi an einer Hand abzählen. Die Ordner, die dennoch ihren Dienst taten, hatten im Prinzip nichts zu tun. Zum Geisterspiel blieb es damit nicht nur auf den Rängen, sondern auch rund um die Arena gespenstisch leer.

Von Steffen Schmidt