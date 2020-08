Zum Weltkatzentag: Das sind die Stubentiger der WAZ-Leser

Wolfsburg

Schon die alten Ägypter haben Katzen verehrt – und als heilig angesehen. Jahrtausende später sind sie die Lieblingshaustiere der Deutschen. Am 8. August war Weltkatzentag und die WAZ-Redaktion erreichten zahlreiche Fotos von Stubentigern der Leser. Wir zeigen eine Auswahl.

Mittlerweile haben Katzen die Unterhaltungsbranche erobert, dienen Politikern oder schmücken wichtige Ämter. Viele haben einen eigenen Instagram- oder Facebook-Account. Wie „Crumpy Cat“. Die Katze mit den heruntergezogenen Mundwinkeln legte eine beeindruckende Internet-Karriere hin, auch nach ihrem Tod hat die Katze 2,5 Millionen Insta-Fans.

Zum Weltkatzentag – die Stubentiger unserer Leser:

Zur Galerie Kuscheln, Chillen oder auf Entdeckertour durch den Wald – die Katzen unserer Leser sind allesamt schön anzuschauen.

Ebenfalls eine echte Promi-Mieze ist Choupette – die Katze des legendären Karl Lagerfeld. Sie war seine Muse und ein gefragter Werbestar, sie twitterte und führte ein Luxusleben. Nach dem Tod des Designers entbrannte ein millionenschwerer Erbstreit um Choupette.

Ein Porträt von Choupette – gemalt von Katzenbesitzer Karl Lagerfeld. Quelle: picture alliance / dpa

Larry the Cat ist ebenfalls eine Kater-Berühmtheit. Aber das Schweinwerferlicht ist nicht so seine Welt, obwohl Larry Kontakt zu den mächtigsten Menschen der Welt hat. Larry the Cat wohnt seit 2011 in der Downing Street Number 10 in London und gehört quasi zum Inventar der Amtswohnung des britischen Premierministers. Unter David Cameron traf der Kater sogar Barack Obama.

Er weiß wie man sich in Szene setzt – und bleibt immer gelassen: Das ist Larry the Cat aus der Downing Street Number 10. Quelle: dpa

Die Katzen und Kater unserer Leser haben vermutlich noch nicht so viel Berühmtheit erlangt wie ihre drei samtpfötigen Kollegen – aber für ihre Besitzer sind sie ganz bestimmt die Stars!

