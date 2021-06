Zum Abschluss: Scharoun-Theater gibt Konzert zu Sonderpreis

Klieversberg

Mit einem außerplanmäßigen und hochkarätig besetzten Abschlusskonzert zum Ende der Spielzeit möchte sich das Scharoun-Theater bei seinen Theatergästen für ihre Treue bedanken – und verkauft Karten deshalb zum Sonderpreis von 15 Euro. Am Dienstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr wird das bekannte „delian::quartett“ zusammen mit der Sopranistin Claudia Barainsky ein unterhaltsam moderiertes Konzert mit dem Titel „Leben und Liebe“ präsentieren, das kurz zuvor, am 25. Juni, in der Berliner Philharmonie anlässlich des 80. Geburtstages von Komponist Aribert Reimann aus der Taufe gehoben wurde.

Es erklingt der vielleicht schönste Liedzyklus der Romantik in einer spektakulären Neufassung von Aribert Reimann, einem der bedeutendsten deutschen zeitgenössischen Komponisten, Pianisten und Musikwissenschaftler. Dieser hat Schumanns „Frauenliebe und -leben“ op. 42 kongenial für Sopran und Streichquartett bearbeitet und das neu gewandete Werk der Sopranistin Claudia Barainsky und dem „delian::quartett“ (Adrian Pinzaru und Andreas Moscho, Violine, Lara Albesano, Viola, und Hendrik Blumenroth, Violoncello) gewidmet. Seine meisterhafte Komposition eröffnet ungeahnte Farben und eine erweiterte expressive Welt. Was in der Klavierfassung noch hinter den Noten schlummern mag, tritt hier ans Licht.

Claudia Barainsky: Sie gilt wegen ihres breitgefächerten Repertoires international als eine der vielseitigsten Sopranistinnen ihrer Zeit Quelle: Peter Adamik

Aribert Reimanns persönliche und herzanrührende Sicht auf Schumanns Liederkreis wird im Konzert vorbereitet durch einen eigens zusammengestellten und für das Ensemble eingerichteten Zyklus mit heiteren bis meditativen Auszügen aus William Byrds Renaissance-Schaffen – schillernde, farbenfrohe Musik, die im Konzertleben eine echte Entdeckung sein wird. Eröffnen wird zuvor Haydns op. 77 Nr. 1, wie ein Zenit aus dem Spätwerk des „Vaters des Streichquartetts“, voll lichter Einfälle, zukunftsweisend und, wie viele meinen, mit dem seelenvollsten langsamen Satz, der Haydn je aus der Feder floss. In gewisser Weise mögen in diesem Programm Licht und Schatten des vergangenen Jahres widerklingen, darunter Werke von Haydn, Byrd und Schumann.

Die Sängerin Claudia Barainsky studierte unter anderem bei Dietrich Fischer-Dieskau und Aribert Reimann und gilt wegen ihres breitgefächerten Repertoires international als eine der vielseitigsten Sopranistinnen ihrer Zeit.

Es gilt die Abstand- und Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Weitere Maßnahmen zum Schutz vor Covid19 sind inzidenzabhängig. Mehr Informationen zum Spielplan sind unter www.theater.wolfsburg.de zu finden.

Von der Redaktion