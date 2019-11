Zum 70. Geburtstag: Wolfgang Heitmann spendet 70 000 Euro für Kinder

Wolfsburg

Der Wolfsburger Geschäftsmann Wolfgang Heitmann ist ein größer Gönner. „Bedürftige Menschen und vor allem Kinder liegen mir sehr am Herzen“, sagt der Aufsichtsratschef der Autohaus Hotz und Heitmann Gruppe. Deshalb versucht er, deren Leben mit großzügigen Spenden etwas leichter zu machen. Oft tut Heitmann das im Verborgenen, zu seinem runden Geburtstag macht er es öffentlich: Zum 70. Geburtstag übergab er gestern in der „Alten Mühle“ in Weyhausen sieben Spenden über jeweils 10 000 Euro an Einrichtungen in Wolfsburg und im Landkreis Gifhorn. Außerdem erhielt noch die Margarete-Schnellecke-Stiftung 10 000 Euro.

Zur Galerie Spenden für die Schnellecke-Stiftung statt Geschenke

„Ich bewundere die Arbeit der Stiftung“, erklärte Wolfgang Heitmann. Der Geschäftsmann bat seine Gäste statt Geschenken um Geld für die Schnellecke-Stiftung. So kamen reichlich Scheine zusammen – nicht ganz 10 000 Euro, deshalb stockte Heitmann den Betrag auf. Rolf Schnellecke, Alt-Oberbürgermeister und Sohn der Stiftungsgründerin, freut sich riesig über den Scheck und lobt das soziale Engagement von Wolfgang Heitmann: „Du hast ein gutes Herz – für Kinder, für Wolfsburg und die Region.“

Die Freude über die finanzielle Unterstützung war bei allen Einrichtungen, die einen Scheck bekamen, groß. 10 000 Euro bekam Anja Meier, Samtgemeinde-Bürgermeisterin Boldecker Land. „Es ist beeindruckend, wie viel Geld Du an bedürftige Menschen spendest“, lobte sie Heitmann. Auch die Initiative „Kinder brauchen Zukunft“ und der Hilfsfonds „Kleine Kinder immer satt“ aus Gifhorn erhielten einen Scheck. „Ich war entsetzt, als ich hörte, wie viele Kinder hungrig in die Kita und in die Schule gehen“, so Heitmann.

Unterstützung für das neue Hospizhaus

Auch der Verein „Wolfsburger für Wolfsburg“ und „Starthilfe“ gehören zu den Glücklichen, die bedacht wurden. Heitmanns ehemaliger VfL-Weggefährte Wolfgang Hotze nahm einen Scheck für die Antonius-Holling-Stiftung in Empfang. „Das Geld ist für unser START-Projekt, das Kinder unterstützt“, so Hotze. Ingrid Wagner erhielt einen Scheck für das neue Hospizhaus, das in Heiligendorf entstehen soll. „Du bist ein großartiger Mensch“, bedankte sie sich bei Wolfgang Heitmann.

Nachahmer unbedingt erwünscht

Der 70-Jährige wünscht sich, dass seine großzügige Spende vor allem Kindern zugute kommt. Er hofft, dass sein Beispiel „möglichst viele Nachahmer“ findet.

Zur Person: Wolfgang Heitmann Wolfgang Heitmann stammt aus dem Kreis Gifhorn. Er ist gelernter Kfz-Mechaniker und arbeitet seit 1970 in Wolfsburg. Zunächst war er bei Opel als Autoverkäufer tätig. „Schon damals wusste ich, dass ich mal VW-Händler werden möchte“, blickt er zurück. 1973 gründete er gemeinsam mit Berthold Christ die Autovermietung H+C. Unternehmerische Meilensteine folgten: 1988 die Übernahme des Autohauses Wolfsburg mit Edgar Brock, der Kauf des Fahrzeughauses Schade 1998 und die Fusion mit der Hotz KG 1999, aus der die Unternehmensgruppe Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann hervorging. 2004 expandierte Heitmann nach Ostwestfalen, 2006 dann die Beteiligung an den Kühl-Betrieben in Gifhorn und Hildesheim. Vor zehn Jahren zog sich Heitmann aus dem operativen Geschäft zurück, ist aber noch Aufsichtsratsvorsitzender des Autohauses. Mittlerweile hat er eine Drei-Tage-Woche, in der sich Wolfgang Heitmann um die Geschäfte kümmert. Seine aktuelle Aufgabe: „Das Unternehmen zukunftsfähig machen.“

Von Sylvia Telge