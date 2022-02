Wolfsburg

Für die Infrastruktur sind die hohen Erkrankungszahlen durch die Omikron-Variante des Coronavirus ein Problem – das zeigt sich an diesem Wochenende bei Bahnbetreiber enno. Wolfsburgerinnen und Wolfsburger müssen entweder auf Fahrten verzichten oder umsteigen. „Aufgrund etlicher Infektions- beziehungsweise Quarantänefälle bei enno werden aller Voraussicht nach am 12. und 13. Februar mehrere Züge entfallen“, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.

Viele Verbindungen nach Hannover und Hildesheim fallen aus

Laut der Internetseite von enno sind vor allem Verbindungen von Wolfsburg nach Hildesheim und Hannover und zurück betroffen. „Wir suchen nach Lösungen, um den Betrieb möglichst stabil zu halten. Wenn aber Personal coronabedingt ausfällt und wir kurzfristig keine Vertretung organisieren können, wird es schnell eng“, sagt enno-Sprecher Björn Pamperin.

Einige Verbindungen des enno entfallen ersatzlos

Enno will für einige Fahrten einen Schienenersatzverkehr einrichten, manche Verbindungen entfallen allerdings ersatzlos. „Wir bitten alle Fahrgäste zu prüfen, ob es alternative Reisemöglichkeiten gibt“, sagt Pamperin. Fahrgäste mögen auf Fernverkehr, S-Bahn oder Westfalenbahn ausweichen und sich über die elektronische Fahrplanauskunft oder die Fahrplaner-App informieren. „Dort werden kurzfristig alle aktuellen Informationen eingepflegt“, so Pamperin

Von der Redaktion