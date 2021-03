Zu viel Müll im Wald: Wolfsburger Stadtforst ruft zum Frühjahrsputz auf!

Wolfsburg

In Zeiten von Corona, Lockdown und Beschränkungen hat der Stadtwald an Bedeutung gewonnen: Viele Menschen haben die Wälder in den letzten Monaten für Spaziergänge genutzt. Das Problem allerdings: Es bleibt seitdem deutlich mehr Müll und Abfall im Wald zurück. Deshalb ruft die Stadtforst am Samstag, 20. März, von 9 bis 13 Uhr, alle Wolfsburger zum gemeinsamen Frühjahrsputz auf – corona-konform versteht sich.

An insgesamt sechs Stellen werden Mitarbeitende der Stadtforst, erkennbar an den Fahrzeugen oder Arbeitsmaschinen der Stadtforst, sein und die öffentliche Müllsammelaktion koordinieren.

Die Stadtforst ist an folgenden Standorten zu finden:

Stadtmitte: Parkplatz Stadttheater, Braunschweiger Straße 79 und Parkplatz VW Bad.

Laagberg, Hageberg, Wohltberg, Westhagen: Lidl-Parkplatz an der Breslauer Straße 209 b und Schützenhaus, Breslauer Straße 400.

Detmerode: Caritas Kurt-Schumacher-Ring 9.

Nordstadt: Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, Franz-Marc-Straße 2.

An den Stationen bekommen die Teilnehmer Müllbeutel, Greifzangen und Gummihandschuhe ausgehändigt. Verbunden mit einem Hinweis, wo sich die Suche lohnt, verteilen sich die hoffentlich vielen helfenden Hände dazu bei, dass die Waldnatur lebenswert bleibt. Gesammelter Müll wird an den Stationen zur sachgerechten Entsorgung auch wieder entgegengenommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Taschentücher, Essensreste und anderer Müll: Viele Spaziergänger gehen nicht unbedingt pfleglich mit dem Wald um. Quelle: Matthias Leitzke

„Eigentlich ist es ja selbstverständlich, dass den Wald besuchende den eigenen Müll zu Hause oder in den aufgestellten Papierkörben entsorgen. Das klappt leider nicht immer. Teils aus Versehen wird ein Mundschutz verloren oder auch aus Nachlässigkeit eine Tüte liegen gelassen. So sammelt sich allerlei Unrat an. Dem wollen wir mit der Aktion zu Leibe rücken,“, sagt Stadtförster Dirk Schäfer.

Stadtförster Dirk Schäfer: „Eigentlich ist es ja selbstverständlich, dass den Wald besuchende den eigenen Müll zu Hause oder in den aufgestellten Papierkörben entsorgen. Das klappt leider nicht immer.“ Quelle: Roland Hermstein

„Unrat im Wald ist nicht nur unschön, er gefährdet auch unsere Pflanzen- und Tierwelt. Auch Boden und Grundwasser werden beeinträchtigt. Mikroplastik ist ein Beispiel dafür und ist leider bereits vielerorts nachweisbar“, unterstützt auch der Naturschutzbeauftragte der Stadt, Michael Kühn, die Aktion.

Als Dankeschön wird ein Baum gepflanzt

Für alle Teilnehmenden wird als Dankeschön noch in diesem Frühjahr durch die Stadtforst ein Baum im Stadtwald gepflanzt. Auch eine Investition in einen Wald, der hoffentlich auch für künftige Generationen noch grünt.

Die Einhaltung der Coronaregeln ist obligatorisch. Teilnehmen können Einzelpersonen, Familien oder Kleingruppen im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen.

An den sechs Standorten wird auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln geachtet. Zudem werden die Kontaktdaten notiert – zur Kontaktverfolgung aber vor allem zur Unterrichtung der Teilnehmenden über die später erfolgte Baumpflanzung.

