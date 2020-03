Wolfsburg

Weil er gegen mehrere Regeln für Elektroroller verstoßen hat, ist ein Wolfsburger von der Polizei gestoppt worden. Am Donnerstagmorgen hielt eine Funkstreife den 27-Jährigen am Kölner Ring an und untersagte ihm die Weiterfahrt.

Der Wolfsburger war mit einem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen und 25 Stundenkilometer schnellen E-Scooter unterwegs. „Nach der Verordnung über diese sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge dürfen E-Scooter bauartbedingt nur 20 Stundenkilometer schnell sein und müssen vor allem versichert sein“, erklärt ein Beamter. „Ab dem 1. März weisen alle Versicherungskennzeichen sowohl für Mofas als auch für E-Scooter die Farbe Schwarz auf. Im Übrigen gelten für E-Scooter die gleichen Promillegrenzen wie für alle anderen Kraftfahrzeuge.“

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion