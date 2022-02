Wolfsburg

Durch aufmerksame Zeugen gelang es einer Streife am frühen Sonntagmorgen einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr zur ziehen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.22 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei betrunkene Männer im Schachtweg in ein Fiat stiegen und losfuhren. Über den Notruf informierten die Zeugen die Polizei und fuhren selber mit ihrem Wagen hinterher. Dabei gaben sie jeweils ihren Standort an.

Wolfsburger habe Führerschein verloren

So konnte die Polizei die beiden Männer kurze Zeit später in der Straße Rilkehof stellen. Nach einer Belehrung der Polizisten gab ein 35-jähriger Wolfsburger zu, das Fahrzeug gefahren zu haben. Die zuvor von den Zeugen abgegebene Beschreibung traf ebenfalls auf ihn zu.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Daraufhin wurde im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte zunächst nicht sichergestellt werden, da der Wolfsburger behauptete diesen verloren zu haben. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Polizei Wolfsburg bedankt sich bei den Zeugen

Die Polizei Wolfsburg bedankt sich ausdrücklich bei den Zeugen, die mit ihrem schnellen Handeln möglicherweise Schlimmeres verhindert haben.

Von der Redaktion