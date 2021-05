Stadtmitte

Eine klare Botschaft gegen Antisemitismus sandten Stadtverwaltung, das Demokraten-Bündnis Wolfsburger Schulterschluss und das Abraham-Forum am Dienstag in die Welt. Damit verurteilten sie sowohl judenfeindliche Schmierereien am FBZ Westhagen als auch die erneute Eskalation des Nahost-Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs wollte „ein politisches Zeichen setzen“

Trauriger Hintergrund: Es gibt wieder Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Hamas. Viele Menschen demonstrierten deutschlandweit friedlich gegen die erneute Eskalation des Nahost-Konflikts, es gab aber auch in vielen Orten antisemitische Demonstrationen und Vorfälle. Auch in Wolfsburg: Unbekannte schmierten antisemitische Parolen ans Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen. „Deshalb ist es jetzt an der Zeit, ein politisches Zeichen zu setzen“, betonte Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Er rief den Schulterschluss Wolfsburg und das Abraham-Forum (Zusammenschluss von christlichen, jüdischen und muslimischen Kirchen) zu einer gemeinsamen Aktion auf dem Rathausplatz zusammen. „Dass antisemitische Parolen an die Wände geschmiert werden, verurteile ich aufs Schärfste“, betonte der OB. „Unabhängig von der Bewertung der Politik des Staates Israel dürfen Menschen jüdischen Glaubens nirgends tätlich angegriffen oder beleidigt werden.“

Iris Bothe: Wer Hassparolen schmiert, begeht eine Straftat

Auch Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration sowie Sprecherin der Stadt für den Schulterschluss Wolfsburg, stellte klar: „Wir stellen uns entschieden gegen jegliche Form von Anfeindungen, Antisemitismus und Gewalt. Die Wolfsburger Stadtgesellschaft ist geprägt von einem friedlichen Zusammenleben aller Kulturen.“ Wer Hassparolen schmiere, der begehe Straftaten – „die verfolgt werden müssen“.

IG-Metall-Sprecher Martin Disterheft betonte: „Hass gegen Minderheiten – ganz gleich von wem – werden wir hier nicht zulassen.“ Ulrich Lincoln, Sprecher des Abraham-Forums, verwies auf einen zentralen Punkt: „Solche Propaganda hat mit Religion nichts zu tun.“ Als jüdische, christliche und muslimische Bürger in Wolfsburg verabscheue man Gewalt und Extremismus in jeder Form. Das Abraham-Forum wolle vereinen, nicht spalten. Auch Leonid Peresetskyy von der liberalen jüdischen Gemeinde in Wolfsburg nahm an der Solidaritätsaktion teil. Ein Vertreter des islamischen Kulturzentrums habe so kurzfristig nicht am Termin teilnehmen können, erklärte Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth verurteilt Schmierereien am FBZ

Bereits im Vorfeld der Aktion auf dem Wolfsburger Rathausplatz meldete sich die Westhagener Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth zu Wort: „Es ist beschämend zu sehen, dass hier einige Personen den Konflikt zwischen israelischem Volk und palästinensischem Volk zum Anlass nehmen und ihre Ansicht durch negatives Benehmen sowie verursachten Schaden am städtischen Eigentum ausdrücken.“ Sachbeschädigung und Gewalt seien Straftaten und hätten nichts mit einer Meinungsäußerung zu tun. „Ich verurteile diese menschenverachtende Haltung und Volksverhetzung aufs Schärfste.“

Auch Marianne Spannuth, Sprecherin der CDU-Fraktion im Ortsrat Westhagen, verurteilte die „grobe Sachbeschädigung und Vandalismus pur“.

Von Carsten Bischof