Wolfsburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wolfsburg ist am Samstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 75,9 gesunken. Die Corona-Lage in der VW-Stadt scheint sich zu entspannen: Nach 30 neuen Infektionsfällen am Donnerstag und 13 am Freitag meldete das RKI am Samstag noch zehn Neuinfektionen für Wolfsburg. Innerhalb von sieben Tagen gab es 94 neue Fälle.

Zahl der Verstorbenen: 95

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 5196 Menschen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert, 95 starben im Zusammenhang mit der Infektion. Den jüngsten Todesfall meldeten die Behörden am Donnerstag, es handelte sich um eine 80 Jahre alte Person. Im Klinikum werden zurzeit zwei Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation invasiv beatmet. Ein Bett auf der Erwachsenen-Intensiv-Station, die im öffentlich einsehbaren Register erfasst werden, ist aktuell frei. Die Belegung der Intensivbetten durch Covid-Patienten ist landesweit leicht gesunken (3,3 Prozent, Vortag 3,5). Die erste Warnstufe würde bei 5 Prozent gelten, die folgenden bei 10 und dann bei 20 Prozent.

Maskenpflicht und 3 G

Seit Donnerstag, 14. Oktober, gelten in Wolfsburg wieder strengere Regeln. Die 3-G-Regel (Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete) gilt in allen öffentlichen Bereichen in geschlossenen Räumen, auch in der Gastronomie. Masken müssen bis zum Erreichen eines Sitzplatzes getragen werden. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind medizinische oder kosmetische Anwendungen, bei denen das Gesicht unbedeckt bleiben muss, und sportliche Betätigungen. Ausgenommen von der 3-G-Regel sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für alle anderen gilt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen.

Am 24. September fanden die letzten Impfungen im CongressPark statt. Ab sofort sind mobile Impfteams in Pflegeheimen unterwegs. Die meisten Infektionen gibt es zurzeit in Wolfsburg in der Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen und bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren.

Impfquote in Wolfsburg knapp unter 70 Prozent

Die Impfquote liegt in Wolfsburg bei den Erstimpfungen derzeit bei 69,2 Prozent. 66 Prozent der Menschen in der VW-Stadt sind vollständig geimpft.

Infos zur neuen Allgemeinverfügung der Stadt findet man unter www.wolfsburg.de/regelungen.

Von der Redaktion