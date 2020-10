Wolfsburg

Zehn neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden – das ist der stärkste Anstieg in Wolfsburg seit langem. Am Dienstag gab es eine registrierte Neuinfektion, von Freitag auf Montag waren insgesamt sechs neue Fälle hinzugekommen. Am Mittwoch meldete die Verwaltung nun erstmals seit dem Frühjahr wieder einen zweistelligen Wert. Kämen in den nächsten Tagen ähnlich hohe Werte hinzu, könnte der Wert für die 7-Tage-Inzidenz schnell über 35 beziehungsweise 50 klettern. Bei 50 gilt ein Gebiet als Risikogebiet, spätestens dann sind weitere Einschränkungen zu erwarten.

Die Gesamtzahl der Infizierten in der VW-Stadt ist damit auf 505 gestiegen, davon gelten 414 als genesen, 52 sind verstorben. 39 Wolfsburger sind laufende Fälle. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 23,1 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner.

Von der Redaktion