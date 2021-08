Wolfsburg

Deftige Rockmusik gab es am Freitagabend auf dem Hugo-Bork-Platz. Im Rahmen der WMG-Veranstaltungsreihe „Sommersinne“ spielte die Wendschotter „Zappenduster Band“ vor gut gefüllten Publikumsreihen. Die Kultband aus dem Wolfsburger Ortsteil sorgte vor allem mit Oldies für gute Stimmung.

„Wir haben insgesamt etwa 150 Stücke im Programm“, sagte Bandgründer Karl-Heinz Herne. Die spielten sie natürlich nicht alle, aber füllten auch nach der langen Coronapause locker ein dreistündiges Programm mit vielen bekannten Stücken, die gerne auch von den Zuhörern mitgesungen wurden.

Schöner rauer Dorfrock-Sound auf drei Gitarren

Es war klassischer Dorfrock – ein bisschen rumpelig, aber alles in allem sehr rund mit einem schönen, rauen Sound, der vor allem durch ein Einsatz von gleich drei Gitarren zustande kam. Norbert Benitz spielte auf seiner zwölfsaitigen Akustikgitarre einen satten Grundsound. Herne unterstützte rhythmisch mit einer Konzertgitarre. Ralf Bayer spielte dazu die Lead-E-Gitarre, auf der er auch sehr dosiert ein paar feine Soli einbrachte.

Uwe Scholz am Schlagzeug und Norbert Eichholz am Bass vervollständigten die Instrumenten-Truppe. Klaus Hilmer sang die Stücke, oft in zweiten Stimmen von einigen der Mitmusiker unterstützt. In dieser Besetzung spielen sie nun schon seit einigen Jahren zusammen. Bayer kam allerdings erst vor etwa zwei Jahren dazu.

Rock’n’Roll-Klassiker wechseln sich mit neuen Liedern ab

Diese Fluktuation bei der vor etwa 20 Jahren gegründeten Band ist nicht ungewöhnlich. Es sind die alten Herren, die die alten Stücke spielen und sich dann irgendwann zur Ruhe setzen oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen können.

Neben den Rock’n’Roll-Klassikern wie „Bad Moon Rising“, „Baby Halbstark“ oder „Proud Mary“ hatte die „Zappenduster Band“ aber auch ein paar neuere Stücke im Programm wie etwa Udo Lindenbergs „Mein Ding“. Unter den Zuhörern waren etliche eingefleischte Fans der Kultband. Aber auch das restliche Publikum ließ sich begeistern und spendete viel Applaus.

Von Robert Stockamp