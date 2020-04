Zahl der Corona-Toten in Wolfsburg steigt auf 34

Wolfsburg

Eine 85-jährige Bewohnerin des Hanns-Lilje-Heims in Wolfsburg ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte die Stadt Wolfsburg am Donnerstagnachmittag mit. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona in Wolfsburg auf 34. Bis auf einen Fall handelt es sich um Bewohner des Seniorenheims der Diakonie.

Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag, 9. April, 235 mit dem Coronavirus Infizierte in Wolfsburg. Das sind sieben mehr als am Vortag. Aktuell werden im Klinikum Wolfsburg neun Fälle behandelt, vier davon auf der Intensivstation.

