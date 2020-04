Wolfsburg

In Wolfsburg ist ein weiterer Mensch nach der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Laut der Stadt Wolfsburg handelt es sich um eine 90-jährige Bewohnerin des Hanns-Lilje-Heims. Damit ist die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle in Wolfsburg auf 33 gestiegen. Das Gesundheitsamt zählte am Mittwochnachmittag 228 Infizierte mit Covid-19, das sind vier mehr als am Vortag.

Fünf Patienten liegen auf Intensivstation

Aktuell werden im Klinikum Wolfsburg zehn Fälle behandelt, fünf davon auf der Intensivstation. Bis auf einen Fall handelt es sich bei allen Verstorbenen um Bewohner des Hanns-Lilje-Heims. Ein kleiner Lichtblick: In den vergangenen Tagen stieg die Zahl der Neuinfektionen langsamer als in den Wochen zuvor.

