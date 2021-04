Zahl der Corona-Intensivpatienten hat sich in Wolfsburg seit Februar fast verdoppelt

Wolfsburg

Mit den Corona-Fallzahlen ist auch die Auslastung der Intensivstation im Klinikum Wolfsburg gestiegen, das bestätigt der Ärztliche Direktor Prof. Matthias Menzel auf WAZ-Nachfrage. Sechs Intensivbetten hält das Klinikum für Corona-Patienten bereit, fünf davon waren am Freitag belegt. Sollte der Bedarf weiter steigen, ist das Klinikum vorbereitet: Laut Menzel könnte es circa zehn weitere Intensivbetten bereitstellen.

Die Übersicht zur Auslastung stellt „eine Momentaufnahme“ dar

Am Freitag verzeichnete die Stadt 41 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die Inzidenz sank leicht auf 144,7. Die hohen Zahlen machen sich auch im Klinikum bemerkbar: Auf einer Übersichtskarte des DIVI-Registers war Wolfsburg am Freitag tiefrot eingefärbt, da von den 26 Intensivbetten des Klinikums für Erwachsene 25 belegt waren. „Das ist eine Momentaufnahme“, betont Menzel. Zehn der Betten sind für chirurgische Intensivpatienten, zehn weitere für internistische. Diese Betten waren am Freitagmorgen zwar belegt, laut dem Ärztlichen Direktor liegen auf diesen Stationen aber viele Patienten, die nach einer Operation nur sehr kurz dort bleiben müssen. Das heißt: Einige der Betten sind schnell wieder frei.

Corona-Schnelltest-Zentrum im Klinikum zieht um Ab Montag, 12. April, ist das Corona-Schnelltest-Zentrum des Klinikums über einen direkten Zugang von außen erreichbar. Besucher sollten von der Sauerbruchstraße aus der Beschilderung Richtung Tiefgarage folgen und dann den parallel dazu verlaufenden Fußweg zwischen der Bäckerei und dem Gebäude des Klinikums entlang gehen (beschrankte Straße neben der Zufahrt der Tiefgarage). Auf Höhe der Brücke befindet sich der Eingang zum Testzentrum auf der linken Seite. Das Klinikum bittet Besucher des Zentrums, die Besucherparkplätze P1 und P2 zu nutzen. Wer sich ausschließlich im Schnelltest-Zentrum aufhält muss sich ab sofort nicht mehr online für den Besuch im Klinikum registrieren. Für einen Test ist allerdings eine Anmeldung erforderlich. Termine können online (www.klinikum.wolfsburg.de/notfall/test-zentrum) oder telefonisch unter 05361/ 802587 vereinbart werden.

Auch ohne Corona liegt die durchschnittliche Auslastung von Intensivstationen bei 80 bis 85 Prozent – dass nicht zahlreiche freie Betten herumstehen, ist daher nichts Ungewöhnliches. Allerdings: Die sechs Betten, die das Klinikum derzeit für Corona-Patienten bereithält, stehen sonst für den „normalen Auftrag“ des Krankenhauses zur Verfügung. Deshalb sagt Menzel mit Blick auf die durchschnittliche Zahl an Intensivpatienten: „Jetzt haben wir eine deutlich höhere Auslastung, die aber noch vertretbar ist.“ Momentan bleibt das Krankenhaus daher arbeitsfähig.

Auch in Wolfsburg werden die Corona-Patienten auf der Intensivstation jünger

Während das Klinikum Ende Februar noch durchschnittlich drei Corona-Intensivpatienten versorgte, waren es zuletzt fünf bis sieben. „Die Zahl hat sich knapp verdoppelt, das spiegelt sich auch in anderen Kliniken wider“, berichtet Menzel und verweist auf Braunschweig. Auffällig sei zudem: „Die Patienten werden jünger“, sagt der Ärztliche Direktor. Die Fünf, die am Freitag in Wolfsburg auf der Intensivstation lagen, sind zwischen 40 und 81 Jahre alt.

Zuletzt hatten sich der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, „zutiefst besorgt“ über die Corona-Lage auf den Intensivstationen gezeigt. Die Situation sei „wirklich sehr dramatisch“. Der Krisenstab des Wolfsburger Klinikums hat aufgrund der hohen Auslastung vorgesorgt: Während das Klinikum zuletzt erklärt hatte, bei Bedarf vier weitere Beatmungsgeräte für erwachsene Corona-Patienten zur Verfügung stellen zu können, berichtet Menzel jetzt: „Im Rahmen unserer routinemäßigen Stabsarbeit haben wir ein Erweiterungsszenario um circa zehn Betten entwickelt.“ Logistisch sei das für das Klinikum kein Problem – Flächen und Geräte seien vorhanden. Das Schwierigste sei laut Menzel die Organisation des Personals. Das ist vor allem in der Pflege in ganz Deutschland knapp.

Sollten noch mehr Corona-Intensivpatienten kommen, müsste das Klinikum den Regelbetrieb einstellen

Menzel und das Klinikum hoffen deshalb, dass das vorbereitete Erweiterungsszenario nicht zur Anwendung kommen muss. Denn: „Das wäre nicht möglich, ohne wesentliche Teile umzuorganisieren. Der Regelbetrieb müsste weitgehend eingestellt werden“, erklärt Menzel. In der Berliner Charité ist das bereits der Fall: Europas größte Uniklinik teilte am Donnerstag mit, dass sie den übrigen Klinikbetrieb wegen der dritten Corona-Welle wieder stark einschränken muss. Ab kommender Woche fährt die Klinik deshalb planbare Eingriffe zurück.

In Wolfsburg haben sich bislang insgesamt 2792 Personen mit dem Coronavirus infiziert, darunter sind 641 laufende Fälle. 2076 Personen gelten als genesen, 75 starben im Zusammenhang mit der Infektion.

Von Melanie Köster