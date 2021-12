Yippee ki yay: Die Film-Empfehlungen für den Weihnachtsabend

Wolfsburg

Die Geschenke sind gepackt und der Tannenbaum aufgestellt? Bleibt genügend Zeit für einen Weihnachtsfilm-Marathon. Wir steigen kindgerecht mit „Kevin-allein-zu-Haus“ – nicht ohne den Hinweis an den Nachwuchs, man möge die Fallen für die depperten Einbrecher nicht im heimischen Hausflur nachbauen.

Chaos mit Chevy Chase und Mimik-Kino mit Bill Murray

Später kann man sich dann bei einem Glühwein mit Chevy Chase in „Schöne Bescherung“ amüsieren, wie das Weihnachten mit der ganzen Familie im Chaos endet – was sonst? Für angenehme Träume ist die moderne Verfilmung von Charles Dickens „A Christmas Charol“ zu empfehlen: Ganz großes Mimik-Kino mit Bill Murray in „Die Geister, die ich rief“ – der Film war nicht ohne Grund fürs beste Makeup für den Oscar nominiert.

Besinnliche Stunden mit Bruce Willis

Frau auch schon im Bett? Dann wird es Zeit für einen echten Männer -Weihnachtsfilm. Es gibt nichts festlicheres als Bruce Willis, der sich in „Die Hard“ mit Alan Rickman als grandios bösem Terroristen anlegt. Tipp: Mal die englische Original-Fassung anschauen und über Bösewichte mit mangelnden Deutsch-Kenntnissen amüsieren. Yippee ki yay und frohes Fest!

Von Christian Opel