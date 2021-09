Der World Cleanup Day fand am Samstag erstmals auch in Wolfsburg statt: Bei der Premiere machten immerhin 50 Helfer mit und sammelten Kippen, Kondome, Masken auf. Kästorfs Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo möchte diesen Weltputztag per Antrag im Wolfsburger Terminkalender verankern.