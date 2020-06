Wolfsburgs zweite Easy-Apotheke hat am Laagberg eröffnet

Laagberg

Während andere über Umsatzeinbußen klagen, hat Lars Haselhorst Anfang dieser Woche mitten in der Corona-Pandemie eine zweite Easy-Apotheke im Schlesierweg eröffnet.

Seit 2002 ist Lars Haselhorst als Apotheker in Wolfsburg tätig. 2007 übernahm er als Inhaber die seit 1966 bestehende Flora Apotheke im Schlesierweg, in der er zuvor fünf Jahre als Angestellter gearbeitet hat. Nach zehn Jahren Selbstständigkeit eröffnet der Apotheker im März 2017 seine zweite Apotheke, die erste Easy-Apotheke in der Porschestraße. Das Konzept: Im Mittelpunk steht ein großer Selbstbedienungsbereich.

Wolfsburg : Easy-Apotheke in der Porschestraße hat sich gut entwickelt

„Die Apotheke hat sich prima entwickelt. Das Konzept von Easy-Apotheke wurde in der Porschestraße sehr positiv aufgenommen“, berichtet der 47-Jährige. Aus diesem Grund wird die Flora Apotheke jetzt zu einer 130 Quadratmeter großen Easy-Apotheke mit elf Mitarbeitern und zieht zwei Häuser weiter in das Einkaufszentrum am Laagberg.

Das Konzept der Easy-Apotheke am Laagberg ist ähnlich: Zum Beispiel gibt es neben rezeptpflichtigen und freiverkäuflichen Arzneimitteln ein großes Selbstbedienungsangebot mit diversen Gesundheits- und Markenprodukten. Zum Konzept gehört außerdem, dass Verkaufsbereich und Beratung räumlich voneinander getrennt sind. Haselhorst: „Das ist gerade jetzt sehr praktisch und zahlt auf unser Hygiene-Konzept ein: kontaktarmer, kurzer Aufenthalt in der Apotheke.“

Laagberg: Apotheke bietet auch einen Botendienst an

Tüten packen, Rabatte verrechnen und die Kasse betreuen – all diese Tätigkeiten entfallen in der Easy-Apotheke für den Apotheker während der Beratung der Kunden. Zudem wurd aktuell an dem Aufbau eines Easy-Apotheken-Shops für die Filiale am Laagberg gearbeitet. Und es gibt einen Botendienst, für Kunden, die ihre Medikamente nach Hause geliefert bekommen möchten.

