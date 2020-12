Wolfsburg

Nervosität, Freude und Panik: In der TV-Sendung „ Shopping Queen“ mit dem Star-Designer Guido Maria Kretschmer gehören diese Gefühle dazu – sowohl bei den fünf Kandidatinnen als auch bei den Zuschauern. Die Vox-Stylingshow wurde im September in Wolfsburg aufgezeichnet und in der vergangenen Woche ausgestrahlt. „Wir kannten uns vorher nicht und jetzt schreiben wir immer noch miteinander“, erzählt Siegerin Linna Hensel, die in einem spannenden Wettkampf ein Preisgeld von 1000 Euro gewann.

In der Final-Sendung am Freitag mit Guido Maria Kretschmer schlüpften die Wolfsburger Kandidatinnen noch einmal in ihre gekauften Outfits. Der Star-Designer gab in Hamburg einige Tipps zu den Looks und nahm sich viel Zeit für ein persönliches Gespräch. „ Guido ist sehr nett und hört gut zu, ich hätte ihn so gerne umarmt“, sagt Linna im Gespräch mit der WAZ.

Doch ein festes Drücken war wegen Corona leider nicht möglich. Dafür umarmte sie ihren Freund und ihre Schwester nach der Siegerehrung. Die drei haben nämlich das ganze Wochenende in der Hansestadt verbracht. „In der Stadt habe ich schon wieder neue Accessoires von meinem Preisgeld gekauft“, verrät die Wolfsburgerin.

Die fünf Wolfsburgerinnen konnten die Sendungen nicht gemeinsam anschauen

Von diesem Shopping-Erlebnis berichtete sie auch den anderen Kandidatinnen. Kontakt halten sie immer noch miteinander. Umso ärgerlicher ist es, dass die fünf Wolfsburgerinnen die Sendungen nicht gemeinsam anschauen konnten. Isabel Zwang ist eine der Zweitplatzierten und hat die Show mit ihrer Mutter und der besten Freundin verfolgt. „ Guidos Kommentare sind bezaubernd und wir haben viel gelacht“, berichtet Isabel. Die Siegerin Linna hat auch mit Freunden und Familie während der Sendung angestoßen. „Sobald es möglich ist, werden wir die Feier mit allen Kandidatinnen nachholen“, sagt Linna.

In der ersten Folge hatte der Designer das Motto für die Damen aus der Volkswagenstadt erklärt: „Die schönste Nebensache der Welt! Finde das perfekte Outfit zu deinem neuen Lieblingsaccessoire!“ Dafür bekam jede Kandidatin ein anderes Schmuckstück. Ricarda eröffnete die Woche mit einem bunten Schal, Isabel bekam eine coole Fransen-Tasche, am Mittwoch haderte Claudia mit einem goldenen Gürtel, Linna zog sich am Donnerstag schwarz-rote Handschuhe an und am Freitag setzte Britta eine graue Schiebermütze auf. „Ich bin sehr glücklich mit meinem neuen Accessoire“, betont Isabel.

Linna meisterte ihre Aufgabe bei „ Shopping Queen “ mit Bravour

Nach jedem Shopping-Trip bewerteten sich die Wolfsburgerinnen gegenseitig. Und das war jedes Mal wieder eine Überraschung, denn vor dem Finale mit dem Star-Designer Guido Maria Kretschmer hatten alle Kandidatinnen 35 Punkte. Somit herrschte Gleichstand und die Punkte vom Experten waren für die Siegerehrung ausschlaggebend. „Wir und Guido kannten den Punktestand vor dem Finale nicht, daher waren wir überrascht und glücklich, da wir alle sehr gut abgeschnitten haben“, so Linna Hensel.

Linna bekam vom Star-Designer die beste Bewertung, nämlich zehn Punkte. Und somit wurde die Fotografin aus Wolfsburg die neue „ Shopping Queen“ aus Wolfsburg. „Ich dachte die ganze Zeit, dass es Claudia wird“, erinnert sich Linna. Demnach habe die 39-Jährige auch nicht mit dem ersten Platz gerechnet: „Für mich war der Spaß wichtiger als der Sieg.“

