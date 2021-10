Wolfsburg

Mehr als ein Jahr lang war der Posten vakant, nun ist die Personalfrage bei der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt geklärt: Die neue Chefin heißt Petra Krischker. Die Polizeidirektorin hat sechs Jahre lang die Polizeiinspektion Goslar mit rund 310 Beamtinnen und Beamten geleitet. Am 15. November soll Krischker offiziell in Wolfsburg ihr Amt eingeführt werden. Die 59-Jährige ist verheiratet und stammt aus dem Landkreis Peine. Polizeipräsident Michael Pientka übertrug ihr das Amt mit Wirkung zum 1. Oktober, wie die Polizeidirektion Braunschweig mitteilte.

Krischker hat sich den rund 500 Beamtinnen und Beamten in der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt bereits vorgestellt und macht sich nun ein Bild von ihrem neuen Zuständigkeitsbereich. „Sie bereist in den nächsten zwei Wochen alle Dienststellen in der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Helmstedt“, so Wolfsburgs Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Kriminaldirektorin Heike Heil sprang kommissarisch als Chefin ein

Krischker übernimmt die Nachfolge von Olaf Gösmann, der bereits im August 2020 nach vier Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet wurde. Auf die Ausschreibung der Stelle hatte es mehrere Bewerbungen gegeben, am Ende hatte sich Krischker durchgesetzt. Kommissarisch war Kriminaldirektorin Heike Heil eingesprungen, die nun wieder die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt übernimmt.

Übernahm kommissarisch die Leitung der PI Wolfsburg-Helmstedt: Die Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes Heike Heil mit dem früheren Polizeichef Olaf Gösmann, der im August in den Ruhestand verabschiedet wurde. Quelle: Britta Schulze

Wechsel im Polizeikommissariat Helmstedt

Weitere Personalie in der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt: Die bisherige Leiterin des Polizeikommissariats Helmstedt, Kriminaloberrätin Imke Krysta (41), übernimmt künftig die Leitung des Dezernates Kriminalitätsbekämpfung in Braunschweig. Der Posten in Helmstedt wurde laut der Polizeidirektion landesweit ausgeschrieben. In Goslar gab Krischker den Staffelstab an Polizeidirektor Rodger Kerst (56) ab, der die letzten drei Jahre in der Polizeidirektion Braunschweig das Einsatzdezernat führte.

