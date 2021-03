Wolfsburg

Es geht voran: Am Mittwoch haben Bauarbeiter den Überbau der neuen Fußgängerbrücke zwischen Westhagen und Detmerode betoniert. Nachdem zuletzt ein Laster Schäden an der Brücke verursacht hatte, sollen die Arbeiten jetzt zügig voranschreiten. In der Nacht vom 29. auf den 30. März ist dafür wieder eine Sperrung der Braunschweiger Straße erforderlich.

Anfang kommender Woche soll es mit der Unterkonstruktion weitergehen

Auf die Betonierung des Überbaus soll am Freitag, 26. März, das Pressen der Spannglieder folgen. „Hierbei werden die einzelnen Zugdrähte nach den erforderlichen statischen Berechnungen mit Hilfe einer hydraulischen Bündelpresse auf etwa 150 bar vorgespannt“, erklärt Stadtsprecher Ralf Schmidt. Von Montag, 29. März, auf Dienstag, 30. März, sperrt die Stadt die Straße dann stadtauswärts von 18 bis 6 Uhr. Grund für die nächtlichen Einschränkungen ist der Ausbau der Unterkonstruktion der Brücke.

Bildergalerie: Der Baufortschritt am Brücken-Neubau

Zur Galerie Nachdem zwei Laster-Unfälle zu Verzögerungen am Brücken-Neubau geführt haben, schreiten die Arbeiten an der Braunschweiger Straße jetzt weiter voran. Bis Ende November soll das Bauwerk fertig sein.

Bereits zweimal sind Lastwagen an der neuen Fußgängerbrücke hängen geblieben. Aufgrund des letzten Vorfalls Ende Februar verzögerten sich die Bauarbeiten um rund einen Monat. Im Dezember hatte ebenfalls ein Laster mit zu hoher Ladung das Bauwerk beschädigt.

Die Ladung beider Laster überschritt die maximal erlaubte Höhe von vier Metern

Beide Fahrer übersahen wohl ein Warnschild, das auf die maximale Durchfahrtshöhe von vier Metern hinweist. Die Stadt hat nach den Unfällen deshalb die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Baustelle verschärft.

Generell zu niedrig ist die Brücke laut der Stadt nicht: Durch die Holzverschalung für den Bau habe sie momentan eine Höhe von 4,2 Metern. Ohne Holzverschalung sind zwischen Brücke und Straße 4,7 Meter Platz. „Im fertigen Zustand sind dann sogar Sondertransporte möglich“, betonte Stadtsprecher Schmidt vor einigen Tagen.

Bis Ende November soll der rund 3,5 Millionen Euro teure Bau abgeschlossen sein.

Von Melanie Köster