Wolfsburgs älteste Apotheke wechselt den Inhaber

Am 15. März 1940 eröffnete auf der Ecke von Goethe- und Schillerstraße die Widukind-Apotheke. Jetzt übergibt Inhaber Gunter Nabel das Geschäft an seine Nachfolgerin – und blickt noch einmal auf 80 Jahre interessante Stadt- und Apothekengeschichte zurück.

Als der Gründer, Wilhelm Nabel, 1940 seine kleine Dorfapotheke im Spreewald aufgab, um herzukommen, war die heutige Piazza Italia gerade erst im Aufbau begriffen. Wolfsburg selbst hieß noch „Stadt des KdF-Wagens“ und bestand aus wenig mehr als dem Werk, einigen Baracken und den Höfen, die gerade gebaut wurden. Dem Ehepaar Nabel machte das nichts aus, im Gegenteil: „Mein Vater fand die Idee super, in einer neu gegründeten Stadt beim Aufbau zu helfen“, sagt Gunter Nabel heute. Außerdem kamen beide Eltern gebürtig aus der Region – für sie war es eine Art Heimkehr.

Gut zehn Jahre lang blieb die Widukind-Apotheke die einzige in der Stadt, erst 1951 folgte die Adler-Apotheke in der Saarstraße. Viel härter als diese Konkurrenz sei allerdings einige Jahre später das „Apotheken-Urteil“ gewesen, meint Gunter Nabel. Von da an wurden Apotheken nicht mehr von Behörden ausgeschrieben, sondern Apotheker durften sich selbstständig niederlassen, wo immer sie wollten.

Mitarbeiter gründeten eigene Apotheken in ganz Wolfsburg

Die Folge: Viele der Widukind-Mitarbeiter machten sich selbstständig – und nahmen einige Kunden mit. „Ein Aderlass für die Widukind-Apotheke“, beschreibt Nabel. Wie einschneidend das gewesen sein muss, zeigt auch seine Recherche von 2005: Damals habe es 23 Apotheken in der Kernstadt gegeben. Zehn davon seien von ehemaligen Widukind-Angestellten gegründet worden.

Dennoch: Die Widukind-Apotheke hielt stand. Als Wilhelm Nabel 1973 starb, übernahm der Sohn Gunter ein gut funktionierendes Geschäft. Trotzdem sah er einigen Modernisierungsbedarf. In mehreren Umbauten wurde der vordere Hauptraum vergrößert, mit großen Schaufenstern und einem zweiten Eingang ausgestattet.

Mit Lochkarten in die Zukunft gestartet

Viel wichtiger noch waren aber die Reformen in der eigentlichen Arbeit. Nabel junior beauftragte erstmals ein Rechenzentrum mit den Abrechnungen der Rezepte, statt sie handschriftlich an die Krankenkassen weiterzuleiten. Für die Organisation des Warenlager führte er eine elektronische Datenverarbeitung per Lochkartensystem ein und machte damit den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung der Apotheke.

Asmaa Hamada übernimmt den Betrieb

Doch inzwischen hat nicht nur die Apotheke die 80-Jahr-Marke geknackt, auch Gunter Nabel geht allmählich auf diesen Geburtstag zu. Deshalb gibt er seine Widukind-Apotheke an Asmaa Hamada ab – und vertraut darauf, dass sie die Apotheke und die Belegschaft ähnlich innovativ in die Zukunft führt wie er selbst damals: „Sie wird sicher eigene neue Ideen haben!“

Von Frederike Müller