Wolfsburgs XXL-Edeka ist eröffnet: Die WAZ testet die Easy-Shopper

Mit rotem Teppich, gelben Rosen und dem grünen VfL-Maskottchen Wölfi hat am Donnerstag das neue Edeka-Center an der Schulenburgallee in der Nordstadt eröffnet. Die WAZ hat sich in dem 2650 Quadratmeter großen Markt umgeschaut und die neuen Easy-Shopper getestet. Bei den modernen High-Tech-Einkaufswagen scannen die Kunden ihre Produkte beim Einkauf selbst und verkürzen so die Zeit an der Kasse. Wer seine Kreditkarte hinterlegt, kann sich den Gang zur Kasse sogar ganz sparen.

Der letzte Staub der Bauarbeiten lag am Donnerstag noch auf dem Fußboden des neuen Edekas und auch auf den nagelneuen Easy-Shoppern. „Wir sind da dran“, versprach Center-Leiter Jörg Lilienkamp. Ansonsten glänzte der Markt, der mit frischen und regionalen Produkten wirbt, jedoch für die ersten Kunden. Fast alle Regale waren gut gefüllt.

Die modernen Easy-Shopper sind für Wolfsburg eine Neuheit

Direkt hinter dem Eingang stehen die 33 Easy-Shopper, die in Wolfsburg eine echte Neuheit sind. Wer sie benutzen will, muss einen Barcode auf der dazugehörigen App oder seine Deutschlandcard unter den Scanner halten. In der App können die Kunden bereits zu Hause eine Einkaufsliste anlegen, die dann auf dem Tablet am Easy-Shopper erscheint. Kleines Manko: Während einige wenige Produkte automatisch in der Suche für die Einkaufsliste erscheinen, kann die App weder unter dem Stichwort „Nudeln“ noch unter „Pasta“ etwas vorschlagen. Da hilft nur händisches Eingeben.

Im Geschäft macht der Easy-Shopper seinem Namen dann aber alle Ehre: Bananen, Milch, Nudeln – ein kurzer Moment unter dem Scanner, dann können die Produkte in den Einkaufstaschen auf dem Wagen verschwinden. Über breite Gänge geht es an einer Sushi-Bar, einer riesigen Fischtheke und einem Salatbuffet vorbei. Letzteres ist am Donnerstag allerdings noch leer.

Wer seine Kreditkarten-Daten in der App hinterlässt, spart den Gang zur Kasse

Für die Bezahlung gibt es zwei Möglichkeiten: An zwei speziellen Kassen für die High-Tech-Wagen können die Kunden mit wenigen Klicks bei Edeka-Mitarbeitern bezahlen, ohne ihren Einkauf nochmals aus den Taschen herauszuholen. Bei der zweiten Möglichkeit fällt der Gang zur Kasse gleich ganz weg: Wer bereit ist, in der App seine Kreditkarten-Daten zu hinterlassen, kann noch vor den Kassen selbst bezahlen. Ein grünes Licht am Easy-Shopper signalisiert den Mitarbeitern: Dieser Kunde hat bereits gezahlt.

Den Kunden sparen die Easy-Shopper Zeit – dem Center hingegen Personal an der Kasse. Schlangen gab es vor den High-Tech-Einkaufswagen am Donnerstag noch nicht. Julia Verhoeven gehörte zu den ersten Kunden, die die Easy-Shopper am Donnerstag nutzten: „Ich finde sie super.“ Das große Center gefiel ihr und ihrer Großmutter ebenfalls: „Es ist wunderschön. Aber man sieht zu viel“, berichteten beide augenzwinkernd. Auch Bianca Schraidt war zufrieden: „Ich wohne gleich nebenan und war quasi beim Bau dabei. Heute bin ich extra wegen der Eröffnung gekommen. Die große Auswahl und die breiten Gänge gefallen mir.“ Gerhard Reimer hatte nur kleine Kritikpunkte: „Mir gefällt es sehr gut. Etwas bemängeln würde ich nur, dass in der Fleischabteilung nur zwei oder drei Mitarbeiter eingesetzt waren. Es wurde Zeit, dass hier wieder ein Edeka herkommt.“

Die Tiefgarage des neuen Edeka-Centers könnte noch besser angenommen werden

Center-Leiter Lilienkamp freute sich über die zufriedenen Kunden und den vollen Parkplatz. „Nur die Tiefgarage könnte noch besser angenommen werden“, beobachtete er. Sie sei extra hell beleuchtet...

