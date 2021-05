Wolfsburgs Wirte hoffen auf Wiedereröffnung am Samstag

Wolfsburg

Wenn die Inzidenz am Donnerstag unter 100 bleibt, dürfen Wolfsburgs Wirte ab Samstag erstmals seit knapp sieben Monaten wieder ihre Außenbereiche öffnen. Die Vorfreude auf viele treue Kunden ist groß, die Stimmung insgesamt aber eher verhalten optimistisch.

„Noch haben wir kein grünes Licht bekommen“, betont Jovi Davidovic vom Hackepeter in Vorsfelde. Am Mittwoch lag die Inzidenz in Wolfsburg den vierten Werktag in Folge unter 100. War sie am Samstag (98,9) und Montag (99,7) noch knapp unter der kritischen Marke, war der positive Trend am Mittwoch mit 67,5 deutlicher. Steigt der Wert am Donnerstag nicht wieder über 100, muss die Stadt eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Durch sie würde die Corona-Notbremse aufgehoben. Unter anderem dürfte dann die Außengastronomie unter Auflagen wieder öffnen.

Viele Wolfsburger wollen Tische für das Wochenende reservieren

Trotz der noch bestehenden Unsicherheit und der eher mäßigen Wettervorhersage hat Davidovic bereits viele Anrufe von Gästen bekommen, die für das Wochenende einen Tisch reservieren wollen. Unter Vorbehalt hat er die Anfragen angenommen. „Man ist ganz angespannt“, meint Davidovic. Viele Vorbereitungen für die Eröffnung hat er schon getroffen. Unter anderem steht vor seinem Restaurant neuerdings ein Waschbecken, damit sich die Gäste die Hände waschen und desinfizieren können.

Hartmut Gehrmann vom Alten Brauhaus in Fallersleben ist noch zurückhaltender: „Wir werden morgen mit den Mitarbeitern besprechen, was wir machen“, kündigt er an. Unter den strengen Vorgaben sei der Betrieb „umständlich“. Denn: Alle Gäste müssen entweder einen negativen Corona-Test oder eine vollständige Impfung gegen das Virus vorweisen. Außerdem gelten die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen. Die Innengastronomie muss vorerst noch geschlossen bleiben.

Einige Mitarbeiter haben der Gastronomie den Rücken zugekehrt

Für Gehrmann stand am Mittwoch deshalb noch nicht fest, ob er am Samstag öffnet oder freiwillig eine Woche später startet: „Wenn, dann beginnen wir mit einer kleinen Karte und einem gestrafften Sortiment.“ Für den Neustart muss der Fallersleber Wirt Einkäufe tätigen und die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen. Nicht alle haben die sieben Monate der Schließung durchgehalten: „Es sind auch schon gute Mitarbeiter gegangen“, berichtet Gehrmann. Hinzu kommt: Sollte die Inzidenz wieder steigen, müssten die Gastronomen schlimmstenfalls nächste Woche wieder schließen.

Dass es jetzt losgehen muss, ist für Gehrmann aber klar: „Das sind wir den Gästen schuldig.“ Diese fragen bei ihm ebenfalls regelmäßig an, wann er öffnet. Im überdachten und mit Heizstrahlern ausgestatteten Biergarten des Alten Brauhauses lassen sich die Corona-Regeln zudem gut umsetzen.

Mit der Eröffnung ist ein hoher organisatorischer Aufwand verbunden

Die Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone spricht von einer „verhaltenen Freude“. Sie hat sich in den vergangenen Tagen mit Kollegen aus Helmstedt und Braunschweig ausgetauscht. Dort ist die Außengastronomie schon geöffnet. „Die Regeln sind einfach super kompliziert und mit einem großen organisatorischen Aufwand verbunden“, sagt Perricone. Sie weiß deshalb auch, dass nicht alle Gastronomen bereits ab Samstag öffnen wollen. Die Dehoga-Kreisvorsitzende will in ihren Restaurants in Nordsteimke vorerst mit dem „kleinstmöglichen Risiko“ starten.

Wie stark die Gastronomen von den Lockerungen profitieren, ist insbesondere davon abhängig, wie viele Plätze sie draußen anbieten können. „Es gibt einige, die ganz happy sind. Vor allem die, die kurzfristige Sachen wie Kaffee und Kuchen anbieten“, meint Perricone. Zudem helfe, dass die Stadt erlaubt hat, auch außerhalb der Gewerbefläche Stühle und Tische aufzustellen.

