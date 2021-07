Wolfsburg

Eigentlich ist es fast wie jeden Tag: Paul Tölg sitzt am Freitag mit seiner Freibad-Familie auf einer Bank vor den Umkleidekabinen und tauscht Neuigkeiten aus. Aber es gibt doch Anzeichen dafür, dass heute ein besonderer Tag ist: Es liegt eine Decke auf dem Tisch, vor ihm steht ein Strauß Rosen, es gibt ein kleines Buffet mit Salzstangen, Käsewürfeln, Weintrauben – und mit Kuchen. Schließlich feiert am 30. Juli Wolfsburgs Original „Kuchen-Paul“ seinen Geburtstag.

Der 89. ist es inzwischen. Und fast jeden Tag davon hat er im Sommer im VW-Bad verbracht. Ehrenamtlich kümmerte er sich hier um Rasen, Rosen und Malerarbeiten – bis die Stadtverwaltung ihm seine Berufung 2014 aus versicherungstechnischen Gründen untersagte. Freien Eintritt hat er aber auf Lebenszeit.

Kuchen-Paul in Bildern:

Sport, Stars und olympisches Feuer

Nicht nur Wolfsburger kennen ihn, auch etliche Prominente traf er schon. Mit dem DDR-Sport-As Helmut Recknagel habe er bis zur Grenzschließung im Harz Skispringen trainiert, erzählt er. Und mit Henry Maske stand er zusammen vor der Kamera, als Tölg 2004 die olympische Fackel nach Berlin trug. 2003 scheiterte der Wolfsburger knapp mit einer Bewerbung als Coca-Cola-Light-Werbe-Ikone. Wäre aber auch seltsam gewesen für jemanden, der alles im Biomarkt einkauft und eigentlich immer gesund gelebt hat – bis auf seine spezielle Vorliebe für Schwarzwälderkirsch und Eierlikör.

Die Jahre sind trotzdem nicht spurlos an Paul Tölg vorübergegangen. Speziell Diabetes macht dem Kuchen-Liebhaber das Leben im Alter schwer. Mit über 80 Jahren mussten beide Unterschenkel amputiert werden und er kann kaum noch etwas sehen. „Deshalb darf ich nicht mehr Auto fahren“, seufzt er. Aber unterkriegen lässt er sich nicht: Seine Frühschwimmer-Familie hat einen Fahrdienst organisiert, zum Schwimmen benutzt er spezielle Prothesen und nächstes Jahr will er auch wieder nach Ischgl, zum Skifahren. Dort ist er fast so bekannt wie in Wolfsburg.

Egal wie das Wetter ist: Kuchen-Paul ist nahezu jeden Tag im VW-Bad. Quelle: Roland Hermstein

Steckbrief Name: Paul Tölg, besser bekannt als Kuchen-Paul Alter: 89 Jahre Geburtsort: Ludwigsdorf in Schlesien Zuhause: Wolfsburg (seit 1955) und sein VW-Bad Berufe: Friseur, Bergarbeiter und rund 40 Jahre lang ehrenamtlicher Freibad-Hausmeister – inzwischen auch ehrenamtlich verrentet Familienstand: verwitwet Hobbys: Schwimmen, Laufen, Skifahren, Skispringen, Fußball, Kaffee trinken und Kuchen essen (aber nur noch ein ganz kleines Stück pro Tag)

Er besuchte den Wintersportort seit 1965 jedes Jahr, zuletzt noch kurz vor dem ersten Corona-Ausbruch zusammen mit seiner großen Liebe Danuta, die er dort mehr als 30 Jahre nach Ende seiner gescheiterten ersten Ehe kennengelernt hatte. Zwölf gemeinsame Jahre waren den beiden noch vergönnt. Ein gerahmtes Foto steht bei der Geburtstagsfeier auf dem Fensterbrett des Garderoben-Hauses im VW Bad. „Danuta ist in unserem Herzen mit dabei, genauso wie mein Partner Claus Tiltmann und einige andere, die zu unserer Runde gehörten und die wir nicht vergessen werden“, sagt Edeltraud Zessin. Für Kuchen-Paul hat sie zum Geburtstag ein Gedicht geschrieben: „Noch bevor die Sonn’ aufgeht er am Beckenrand schon steht“, reimt sie „Gesundheit und Glück für immer, das wünschen Dir die Frühschwimmer.“ Sie sind seine zweite Familie. Viele weitere VW-Bad-Stammgäste und auch Tölgs echter und letzter Bruder Gerd aus Danndorf schlossen sich dem Glückwunsch an.

Von Andrea Müller-Kudelka