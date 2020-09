Wolfsburgs Schullandheim soll bereits Ende Oktober schließen

Wolfsburg

Das Schullandheim der Stadt Wolfsburg in St. Andreasberg soll bereits Ende Oktober geschlossen werden. Das teilte die PUG-Ratsfraktion unter Berufung auf das Betreiberehepaar mit und äußerte in diesem Zusammenhang Kritik an der Stadt. „Gemachte Versprechungen sind einfach nicht eingelöst worden, alle möglichen Hilfsmaßnahmen sind nicht angekommen“, sagte PUG-Ratsherr Velten Huhnholz.

Der Vertrag der Stadt mit den Pächtern des Schullandheimes läuft Ende April 2021 aus, die Stadt will die Einrichtung wegen zu hoher Sanierungskosten verkaufen. Wegen der finanziellen Folgen der Corona-Krise hatten die Pächter, die Familie Ballhausen, aber bereits eine mögliche Einstellung des Betriebs zu Ende Oktober angekündigt.

Stornokosten von ausgefallenen Klassenfahrten seien nicht wie versprochen übernommen worden

Die PUG kritisiert, dass die monatliche Pacht nicht ausgesetzt, sondern lediglich gestundet worden sei und nachgezahlt werden müsse. „Hilfsmittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes, wenn sie seitens der Stadt Wolfsburg überhaupt beantragt wurden, sind nicht angekommen“, so Huhnholz. Stornokosten von bereits gebuchten, aber ausgefallenen Klassenfahrten von allein 42 000 Euro seien nicht wie versprochen durch das Land übernommen worden. „Das Sozialministerium erteile eine Absage, da die Trägerschaft bei der Stadt Wolfsburg liege. Und von dem eigenen Wolfsburger Hilfsprogramm konnte das Schullandheim ebenfalls nicht profitieren“, erklärte Huhnholz.

Die PUG-Fraktion äußerte sich in einer Mitteilung enttäuscht über diese Entwicklung. Denn schließlich sei es mit einem Antrag zur Rettung des Schullandheimes gelungen, Mehrheiten zu finden und die aus Sicht der PUG getroffene Fehlentscheidung für den Verkauf der Einrichtung rückgängig zu machen. „Man kann sich dem Eindruck einer gewissen Verschleppungstaktik nicht erwehren“, sagte Fraktionssprecher Andreas Klaffehn. Mit dem Ausbleiben der dringend benötigten Mittel werde das Betreiberehepaar zur Aufgabe gezwungen. „Und damit werden Fakten geschaffen, um die Entscheidung zur Schließung zu rechtfertigen, dann hat sich auch eine Abstimmung im Rat erübrigt“,so Klaffehn.

Die PUG kritisierte den Umgang mit den Betreibern

Mit der Aufgabe des Schullandheimes könnte das Betreiberehepaar nach Angaben der PUG auch ihre Wohnung verlieren, die sich ebenfalls im Schullandheim befindet. Das Haus benötige aber auch bei Leerstand eine Betreuung. Ein Behalten der Wohnung bis zum 30. April 2021 sei deshalb zwingend erforderlich. Die PUG kritisierte den Umgang mit den Betreibern, nachdem das Schullandheim viele Jahrzehnte ein verlässlicher Partner für Wolfsburgs Schulen und deren Klassenfahrten gewesen sei.

