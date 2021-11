Wolfsburg

398 Abgeordnete stimmten im Bundestag für das neue Infektionsschutzgesetzt, 254 waren dagegen und 36 enthielten sich. Die WAZ fragte Wolfsburgs Abgeordneten Falko Mohrs, wie er persönlich zu den Änderungen steht.

„Die vierte Welle brechen“

Falko Mohrs (SPD) sagt: „Ich habe dem Infektionsschutzgesetz zugestimmt, weil wir angesichts der dramatischen Entwicklung der Fallzahlen viele Instrumente benötigen, um die vierte Welle zu brechen. Vor allem die 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln soll ab sofort bundesweit gelten. Für Pflegeheime und Kliniken werden Testpflichten für Beschäftigte und Besucher verankert. Die Gruppe der Ungeimpften steht natürlich ganz besonders im Fokus. Wir müssen alles daran setzen, dass die Intensivstationen und das Personal dort nicht an ihre Grenzen stoßen. Daher auch mein Appell: Nutzen Sie die Impfangebote und schützen Sie sich selbst, Ihre Familien und Mitmenschen! Die Einführung der 2G-Regel in Wolfsburg unterstreicht den Ernst der Lage. Es geht um die Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger!“

CDU-Abgeordnete hatten kritisiert, dass durch die geplante Beendigung der epidemischen Lage Ende November trotz der Verschärfungen im Infektionsschutzgesetz (2G, 3G, Maskenpflicht und Gefängnisstrafen für das Fälschen von Impf- oder Test-Zertifikaten) den einzelnen Bundesländern Möglichkeiten zum Eingreifen genommen würden. Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, muss auch der Bundesrat noch zustimmen. Er tagt am Freitag, 19. November.

Von der Redaktion