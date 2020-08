Wolfsburgs Polizei-Chef Olaf Gösmann in Ruhestand verabschiedet

Wolfsburg

Gut vier Jahre ist her, da übernahm Olaf Gösmann die Leitung der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Zu diesem Zeitpunkt wahrlich kein Zuckerschlecken, wurde die Inspektion seinerzeit doch durch stark von Skandalen um den langjährigen Leiter Ulrich Podehl durchgeschüttelt. Die Abstellung Gösmanns entpuppte sich schließlich als echter Glücksfall für Wolfsburg, wie die Festredner am Donnerstag bei seiner Verabschiedung in den verdienten Ruhestand einmütig herausstellten.

Gösmann blickt auf 43 Jahre Polizeidienst zurück, 38 Jahre davon in leitenden Funktionen unter anderem als Inspektionsleiter in Hannover Mitte. Dabei hat er sich vor allem auch als besonnener und äußerst fähiger Einsatzleiter einen Namen gemacht. So zeichnete er unter anderem für das Sicherheitskonzept bei der Expo verantwortlich. Diese Erfahrungen sollten sich schließlich auch in Wolfsburg – erinnert sei an den Tag der Niedersachsen oder das Relegationsspiel des VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig –bezahlt machen.

Verlässlicher Partner in schwierigen Zeiten

Das Lob bei der Verabschiedung war dementsprechend groß. „Mit seiner Lebens- und Diensterfahrung, seiner zupackenden Art und seinem feinen Gespür für Menschen, hat er frischen Wind nach Wolfsburg gebracht“, dankte ihm Michael Pientka, Polizeipräsident der Polizeidirektion Braunschweig. Gösmann habe der Wolfsburger Polizei in einer schwierigen Zeit ein „verlässliches und sympathisches Gesicht gegeben“, lobte Bürgermeister Ingolf Viereck. „Sie haben in Wolfsburg Spuren hinterlassen.“ Und auch Tim Schumacher, Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, stellte die harmonische Zusammenarbeit mit der Polizei heraus: „Sie haben immer gut auf uns und unsere Fans aufgepasst.“

Der VfL revanchierte sich quasi dafür, indem er den VIP-Bereich in der Volkswagen Arena für den Festakt zur Verfügung stellte. Und genau diese Location sorgte am Donnerstag dann auch für einige schöne Anekdoten und Sprüche fern des Dienstlichen. Denn Gösmann ist Hannover 96-Fan. „Dass Sie als ‚Roter‘ diesen Ort gewählt haben, zeigt, dass sie mittlerweile auch überzeugter Wolfsburger, oder zumindest altersmilde geworden sind“, scherzte Viereck.

Gösmann und seine spezielle „Fan-Freundschaft“

Gösmanns Kollegin Heike Heil, Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes, berichtete etwas ganz Ähnliches. Anfangs habe sich Gösmann in Wolfsburg keine Freunde gemacht – Grund sei die Hannover 96-Tasse, die er stolz und etwas provokativ zur Schau stellte. Mittlerweile besitze er auch eine VfL-Tasse, wie Heil verriet. „Und ich glaube in letzter Zeit benutzen sie diese sogar öfter“, stichelte sie. Und dann wäre da noch die ungewöhnliche „Fan-Freundschaft“, die Gösmann in seinem Garten ins Leben gerufen hat. Dort stehen, Seite an Seite, zwei Gartenzwerge – einer im Hannover 96-Look, einer vom VfL.

Einst sei der Hannoveraner Zwerg „entführt“ und durch einen VfL-Zwerg ersetzt worden, berichtet Heil. Das „ Verbrechen“ sei nie aufgeklärt worden, der 96-Zwerg habe aber schließlich doch den Weg nach Hause gefunden, die zwergische Fan-Freundschaft war begründet. Tim Schumacher nahm dies zum Anlass, Gösmann als Abschiedsgeschenk einen weiteren grün-weißen Gartenzwerg zu überreichen, „um das richtige Verhältnis herzustellen.“

Gösmann selbst bestätigte seinen Ruf, kein Mann der langen Reden zu sein. „Wer von mir staatstragende Sätze oder Ratschläge für die Zukunft erwartet hat, den muss ich enttäuschen sagte er. Seine Kollegen in Wolfsburg hätten dies auch gar nicht nötig. Er habe sich stets auf das Team verlassen können, zudem funktioniere die Zusammenarbeit mit den Partner wie der Stadt, dem VfL, VW aber auch kleineren Institutionen in Wolfsburg wunderbar. So beließ er es knappen aber herzlichen Dankesworten: „Es war mir immer eine Freude, zum Dienst zu kommen und es war etwas Besonderes, in Wolfsburg Polizei-Chef zu sein.“

