Die Träger von Wolfsburgs Pflegeheimen begrüßen die neue Testpflicht in der niedersächsischen Corona-Verordnung. Sie besagt, dass die Mitarbeiter an zwei Tagen in der Woche einen PoC-Antigen-Schnelltest machen müssen. Liegt der Inzidenzwert über 50, so wie es aktuell in Wolfsburg der Fall ist, müssen Heimbesucher ebenfalls einen negativen Corona-Test aufweisen. Dieser darf höchstens 72 Stunden alt sein. Aus diesem Grund müssen Wolfsburgs Pflegeheime jetzt Schnelltests für Besucher anbieten. Neben der grundsätzlichen Zustimmung gibt es jedoch auch Kritik: Die Politik trage die Maßnahmen auf den Rücken der Pflegekräfte aus, ohne für Entlastung zu sorgen.

„Regelmäßige PoC-Antigen-Schnelltests leisten einen zentralen Beitrag bei der Risikominimierung einer Verbreitung des Coronavirus. Aufgrund der guten internen Vorbereitung konnten wir die neuen Vorgaben schnell umsetzen“, teilt Diakonie-Sprecherin Katrin Zumkier mit. Die Hygiene-Regeln verlieren durch die Tests nicht an Bedeutung, sie gelten weiterhin.

Die Diakonie kritisiert, dass die Maßnahmen „erneut auf den Rücken der Pflegekräfte ausgetragen“ werden

Die Schnelltests darf nur geschultes, medizinisches Fachpersonal durchführen. „Wir haben alle unsere Pflegefachkräfte unterwiesen, sodass wir jederzeit in der Lage sind, Schnelltests ohne zeitliche Verzögerung durchzuführen, um beispielsweise eine ganze Einrichtung sofort testen zu können“, berichtet Zumkier. Die Herausforderung bei der neuen Testpflicht liege laut der Diakonie-Sprecherin vor allem bei den personellen Ressourcen, die bereits vor der Pandemie knapp gewesen seien: „Wieder einmal werden Maßnahmen der Politik auf den Rücken der Pflegekräfte ausgetragen, ohne für Entlastung zu sorgen.“

Immerhin: Nach einem öffentlichen Aufruf hat die Diakonie mittlerweile etwas ehrenamtliche Unterstützung bekommen. Unter anderem will die Evangelische Jugend bei Besuchen von Angehörigen in den Einrichtungen unterstützen.

Durch die Tests sinke das Risiko, das Virus in die Einrichtungen zu schleppen

Thorsten Rückert, Kreisverbandsvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), steht den neuen Reglungen ebenfalls positiv gegenüber: „Mit den flächendeckenden Testungen ist die Chance erheblich größer, dass das Virus nicht in unsere Einrichtungen geschleppt wird.“

Allerdings bestätigt auch er, dass der Personaleinsatz durch die neue Testpflicht erheblich höher sei: „Wir werden versuchen, dies durch weitere Einstellungen zu kompensieren.“ Bisher habe das DRK einige neue Mitarbeiter für die Testungen finden können, allerdings beginnen diese teilweise erst zum neuen Jahr. Kurzfristig soll laut Rückert die Veränderung und Optimierung der Eintritts- und Besuchsregelungen Abhilfe schaffen. Er gibt zu bedenken: „Dies kann natürlich auch dazu führen, dass der Besuch eines Angehörigen nicht so erfolgen kann, wie es sich der Einzelne wünscht. Ich gehe aber davon aus, dass die Angehörigen dafür Verständnis haben, da es ja um den Schutz ihrer Angehörigen geht.“

Die Einrichtungen müssen die Tests mit dem bisher vorhandenen Personal bewältigen

Auch die Arbeiterwohlfahrt ( AWO), die ein Wohn- und Pflegeheim in der Goethestraße betreibt, steht der Testpflicht positiv gegenüber. Sie erhöhe die Sicherheit für Bewohner und Mitarbeiter. „Die Herausforderung ist weiterhin, dass wir das zusätzliche Testaufkommen mit dem bisher vorhandenen Personal bewältigen müssen“, erklärt Sprecher Falk Hensel. Die Bemühungen, zusätzliche Helfer zu gewinnen, hätten bislang nicht zum gewünschten Erfolg geführt.

