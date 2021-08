Wolfsburg

Wird es eine vierte Corona-Welle in Wolfsburg geben und wann? Darin, dass sie kommt, ist sich Oberbürgermeister Klaus Mohrs sicher. Aber er macht den Wolfsburgern im Gespräch mit der WAZ Hoffnung, dass die nächste Welle zumindest nicht so schlimm werden könnte, wie die davor. Gleichzeitig spricht er sich jedoch für Härte gegenüber Ungeimpften aus.

Die Infektionsketten sind mittlerweile kürzer

„Ich bin hoffnungsfroh, dass es eine kleinere Welle gibt, weil wir eine recht hohe Zahl an Menschen haben, die geimpft sind“, erklärt Mohrs. Als Beweis führt er die Infektionsketten in Wolfsburg an: Diese seien mittlerweile deutlich kürzer als noch in der dritten Welle. Das bedeutet: Ein Infizierter steckt im Durchschnitt weniger Personen an als in der Vergangenheit. Laut Mohrs gibt es dafür zwei Gründe: Zum einen tragen Geimpfte das Virus seltener weiter und zum anderen lassen sich durch die mittlerweile vorhandenen Testmöglichkeiten Infizierte besser erkennen.

Ein weiterer Aspekt, der Mohrs im Hinblick auf eine mögliche vierte Welle Hoffnung macht: Die Hauptrisikogruppen seien größtenteils geimpft.

Trotzdem geht Wolfsburgs Oberbürgermeister davon aus, dass die Infektionszahlen zum Ende der Reisezeit wieder steigen. Er appelliert deshalb an alle Rückkehrer, sich nach dem Urlaub zweimal testen zu lassen: „Ich habe mich in der Woche danach auch zweimal testen lassen, obwohl ich geimpft bin“, betont Mohrs. Geimpfte könnten das Virus ebenfalls unwissentlich weitergeben.

Tests bei der Rückkehr aus dem Urlaub: Mohrs appelliert an alle Wolfsburger, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Quelle: Axel Heimken/dpa

Der Oberbürgermeister betont, dass es „extrem wichtig“ sei, dass die Kontaktketten weiterhin gut nachvollziehbar seien. Dafür könne die Stadt bei einem Anstieg der Fallzahlen „sehr flexibel“ weitere Mitarbeiter ins Gesundheitsamt abstellen. Im vergangenen Jahr hat die Verwaltung 50 Personen geschult, die bei Bedarf unterstützen.

Die Altersgruppe zwischen 18 und 50 Jahren macht Mohrs Sorgen

Der Oberbürgermeister begrüßt den Plan von Ministerpräsident Stephan Weil, der nach den Ferien tägliche Corona-Tests in den Schulen einführen will. Dennoch sind sie in Mohrs Augen nicht die Treiber des Infektionsgeschehens: „Die meisten Sorgen mache ich mir um die Personen zwischen 18 und 50 Jahren. Die Hauptansteckungsherde liegen im Privaten.“

Die Debatte um die Impfung von Kindern dürfe deshalb nicht als Kompensation dafür dienen, dass viele Erwachsene noch immer keine Spritze gegen das Virus wollen: „In erster Linie müssen sich die Erwachsenen impfen lassen“, betont Mohrs. Die Zahl der Geimpften sei weiterhin zu gering.

Der Oberbürgermeister fordert Konsequenzen für Ungeimpfte

Mohrs ist deshalb überzeugt: Wer sich den Luxus leiste, die Vakzine abzulehnen, der müsse auch die Konsequenzen tragen. „Ich finde es wichtig, dass die, die sich nicht impfen lassen, mit Nachteilen zu rechnen haben“, sagt der Oberbürgermeister. Er spricht sich deshalb unter anderem dafür aus, in Zukunft keine kostenfreien Schnelltests mehr anzubieten.

Das Freibad Fallersleben: Sport im Freien sollte laut Mohrs weiterhin erlaubt sein. Quelle: Britta Schulze

Einen pauschalen Lockdown darf es aus Sicht von Mohrs, der Ende Oktober aus dem Amt scheidet, nicht noch einmal geben: „Wir müssen sehr viel differenzierter vorgehen.“ Sport im Freien müsse beispielsweise auch bei höheren Inzidenzen möglich sein. Der Oberbürgermeister wünsche sich in diesem Zusammenhang, dass die Kommunen vom Land bei den Corona-Regeln mehr Kompetenzen bekommen. „Wir können sehr verantwortungsvoll damit umgehen“, ist Mohrs überzeugt.

Von Melanie Köster