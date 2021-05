Wolfsburg

Enrico Elias großer Traum von einer Fernsehkarriere scheint Wirklichkeit zu werden: Ungefähr ein Jahr lang hat ein Fernsehteam den Wolfsburger Mode-Blogger für die vierstündige Vox-Dokumentation „Die Macht von Social Media – Wie Influencer unser Leben verändern“ durch sein Leben begleitet. Das Ergebnis ist am Samstag, 8. Mai, zur Prime Time um 20.15 Uhr zu sehen.

In Wolfsburg ist Enrico Elia bereits seit längerer Zeit ein bekanntes Gesicht. Er schreibt nicht nur regelmäßig für die WAZ und tritt bei Events, Neueröffnungen oder anderen Veranstaltungen auf, sondern lässt seine Follower aus ganz Deutschland dabei auch per Story auf seinem Instagram-Profil @enrico_elia an seinen Erlebnissen teilhaben.

Im TV zu sehen: Wolfsburgs Modeblogger Enrico Elia. Quelle: Celine Hocke

Die Vox-Doku soll mit Vorurteilen aufräumen

Im Sommer 2020 starteten die Dreharbeiten für die Vox-Dokumentation bei ihm Zuhause. Zusammen mit seiner Mama begleitete das Team Enrico in die Innenstadt, zum Phaeno, in die Pizzeria La Fontana und die City Galerie. Aber worum geht es überhaupt in der Doku? „Es geht hauptsächlich um das Leben eines Influencers. Es werden verschiedene Influencer, größere Namen und kleinere so wie ich, über einen bestimmten Zeitraum zu wichtigen Terminen, aber eben auch in ihrem Alltag begleitet“, erklärt Enrico.

Mit der Doku wolle Vox mit den Vorurteilen gegenüber Influencern aufräumen. „Was verdient ein Influencer? Wie sieht sein Alltag aus? Ist es ein richtiger Beruf? All solche Fragen sollen beantwortet werden“, erklärt Enrico.

Ein Drehtag ist laut Enrico harte Arbeit

Der erste Drehtag war für Enrico „ziemlich cool“, aber auch anstrengend. „Nach acht Stunden Dreh war ich ganz schön geschafft, ist halt wie ein richtiger Arbeitstag“, sagt Enrico lachend. Ein Highlight war für ihn der Ausflug zu Bloggerin Nina Suess nach München: „Ich durfte sie einen Tag lang bei wichtigen Terminen begleiten und allgemeine Fragen rund ums Business stellen, die mir auf der Seele brannten.“ An einem weiteren Drehtag ging es zur Produktionsstätte seiner eigenen T-Shirt-Kollektion und danach zu seiner Schwester nach Nordrhein-Westfalen: „In ihrem schönen Fotostudio im Boho-Stil hat sie Bilder geshootet für meinen eigenen Onlineshop, der auch am 8. Mai online geht“, erzählt Enrico.

Neben privaten Einblicken in sein Leben erklärt der Mode-Blogger in der Doku auch, warum für ihn „Influencer“ durchaus ein Beruf ist und wie er durch Werbung und Social-Media-Marketing für Firmen Geld verdient. Denn: Er macht nicht nur Werbung von seinem privaten Account aus sondern leitet auch einige Firmenaccounts der Region.

Corona hat sich auch auf den Dreh ausgewirkt

Seit rund vier Monaten sind die Dreharbeiten beendet, sie fanden mitten in der Pandemie statt. „Als wir im vergangenen Sommer angefangen haben zu drehen, war die Lage deutlich ruhiger als sie jetzt ist“, erzählt Enrico. Abstands- und Hygieneregeln galten dennoch. Das Fernsehteam selbst war sehr reduziert: „Statt Kameramann, Tonassistent, Realisator und Redakteur, machte der Kameramann auch Ton und der Realisator auch die Redakteursarbeit. Was gut für mich war, denn mit nur zwei Personen vom Fernsehen war ich viel entspannter und weniger aufgeregt.“

Der Mode-Blogger durfte als Protagonist während des Drehs die Maske abnehmen, nur in öffentlichen Gebäuden oder bei Terminen mit anderen Personen nicht. „Die einzige wirkliche Einschränkung für mich war, dass mehrere geplante Drehtage abgesagt wurden, weil zum Beispiel in anderen Städten die Inzidenzwerte hoch waren oder Veranstaltungen ausgefallen sind“, sagt Enrico. Das sei schade gewesen – er hätte gerne noch viel mehr spannende Geschichten gedreht.

Enrico Elia: „Ich hoffe, dass ganz viele Menschen am Samstag um 20.15 Uhr einschalten und ein paar Stunden ihren Alltag vergessen.“ Quelle: Enrico Elia

Wie geht es nach der Ausstrahlung weiter?

Selbst gesehen hat Enrico Elia die Doku noch nicht. Er ist gespannt, was von den vielen Stunden Drehmaterial am Ende übrig geblieben ist und gezeigt wird. Für ihn ist jedenfalls ein Traum wahr geworden. Er habe sogar so viel Spaß an den Dreharbeiten gefunden, dass er sich vorstellen könne, öfter vor die Kamera zu gehen: „Ich bin immer offen für neue Formate, insgeheim warte ich aber auf eine Anfrage von Vox für eine Fortsetzung oder am besten gleich eine eigene Doku-Soap. Aber erst einmal abwarten, wie ich bei den Zuschauern ankomme.“ Enrico ergänzt scherzhaft: „Natürlich rechne ich auch damit, dass die Leute mich vielleicht nicht sympathisch finden. Ich kann schwer einschätzen, wie ich im Fernsehen rüberkomme. Aber vielleicht bekomme ich ja noch eine Wildcard für das Dschungelcamp 2022.“

Darum geht es in der Vox-Doku Influencer erreichen mit ihren Videos und Fotos auf Instagram, YouTube oder TikTok teils ein Millionenpublikum. Über die Platzierung von Werbung in ihren Inhalten beeinflussen sie nicht nur zahlreiche junge Nutzer der sozialen Medien. sondern verdienen auch gutes Geld. In der Doku, die am 8. Mai um 20.15 Uhr auf Vox läuft, will der Privatsender „die Licht- und Schattenseiten der Influencer-Welt“ aufzeigen. Die vierstündige Sendung soll Antworten auf die Frage liefern, wie die „neue Medienmacht“ uns und unser Leben verändert. Dafür hat Vox unterschiedlichste Influencer begleitet. Neben dem Wolfsburger „Neuling“ Enrico Elia kommen unter anderem Branchengrößen wie Sally Özcan von „Sally backt“ oder Kelly Vlog zu Wort. Außerdem soll sich auch Oliver Pocher äußern, der als großer Kritiker der Influencer-Szene gilt. Weitere Infos gibt es unter www.vox.de/sendungen/die-macht-von-social-media-wie-influencer-unser-leben-veraendern-10254416.html

Zunächst hat er jedoch vor allem ein Ziel: „Ich hoffe, dass ganz viele Menschen am Samstag um 20.15 Uhr einschalten und ein paar Stunden ihren Alltag vergessen.“

