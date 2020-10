Wolfsburg

Bereits im Sommer hat die WAZ über die Entwicklungen in der Kaufhofpassage berichtet: Dort erstrahlen die Fassaden seit einigen Monaten in einem neuen, bunten Anstrich. Am Freitag haben Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann sich bei Optiker Ehme de Riese über die Entwicklungen informiert. Die Passage ist ein wichtiger Baustein bei der Aufwertung der gesamten Porschestraße.

Die Wolfsburger Kaufhofpassage ist ein Beispiel für lokales Engagement und Handeln

Die Läden von de Riese sowie eine benachbarte Änderungsschneiderei haben bereits einen neuen Anstrich bekommen, demnächst soll das Gebäude des „ Derik Grill“ folgen: „Wir wollen alle, dass die Passage schön wirkt, deshalb haben wir gesagt, dass wir das gemeinsam bezahlen“, erklärt de Riese. Auch Grünpflanzen und Bänke werten das Bild auf. Trotz der Corona-Krise sieht de Riese die Passage auf einem sehr guten Weg zurück zur feinen Gasse, die sie in den 1960er-Jahren einmal war: „Wichtig, ist, dass wir lokal denken und handeln.“

Anzeige

Alles neu: De Riese (Mitte) hat sein Geschäft auch von innen umgestaltet. Mohrs (r.) und Weilmann (l.) freuen sich über die Investitionen mitten in der Pandemie. Quelle: Roland Hermstein

Ein geplantes Straßenfest musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen, stattdessen kam Oberbürgermeister Mohrs zu einer Stippvisite in die Passage. Er freut sich über die Aufwertung. Mohrs lobt de Riese für sein großes Engagement in der Wolfsburger Innenstadt: „Das Besondere ist, dass ein Unternehmer sagt, ’Ich will nicht nur viel Geld verdienen, sondern ich bin auch in einer Stadt aktiv’.“ De Riese sei ein absolutes Aushängeschild für Wolfsburg und ein Gesicht der Stadt.

In der gesamten Porschestraße gibt es mit Blick auf die Stadtentwicklung noch großen Nachholbedarf

Auch Weilmann lobt die Passage: „Ich bin total begeistert davon, dass hier die Investitionen mitten in der Corona-Zeit weitergehen.“ Der Wirtschaftsdezernent sieht in der Porschestraße einen „riesen Nachholbedarf“. Ein Engagement wie in der Kaufhofpassage sei für die Stadtentwicklung „Gold wert“. Gleichwohl gibt Weilmann zu Bedenken: „Jemand wie de Riese hat ganz andere Möglichkeiten, als ein Filialleiter in einem großen Unternehmen.“ Als weitere wichtige Stellschraube in der Innenstadt sieht Weilmann den Nordkopf. Das Ziel müsse sein, dass die dortige Aufwertung die gesamte Porschestraße stärkt.

Von Melanie Köster