„Jugend Raum geben“ ist das Motto der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Wolfsburg. Das gilt auch und gerade für die Corona-Zeit. Die Abenteuerspielplätze und Jugendtreffs bleiben geöffnet. Zumindest vorerst. Stadträtin Iris Bothe ist das sehr wichtig.

„Die Bemühungen aus dem ersten Lockdown, Kinder- und Jugendarbeit nicht ausschließlich als Freizeiteinrichtung zu definieren, zahlen sich aus“, freut sich die Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration. In dieser Lebensphase sei es besonders wichtig für Jugendliche, sich von der Welt der Eltern und der Erwachsenen abzusetzen, betont Bothe. Dazu gehört, sich mit Freunden und Freundinnen zu treffen, Neues auszuprobieren, eigene Vorlieben oder Abneigungen zu entdecken und so auch den eigenen Platz in der Gesellschaft zu definieren – zusammengefasst von den Betreffenden meist mit dem eher unspektakulär wirkenden Schlagwort „zusammen abhängen“ beschrieben. Bothe beschreibt es professioneller: „Ziel ist es, die familiäre Situation zu entzerren.“

Hygienekonzept und digitale Angebote

Stress bedeutet für viele zum Beispiel der Verlust der Hobbys und natürlich auch die Vorgabe, sich zu Hause nur mit Angehörigen eines zweiten Haushalts zu treffen. „Vielleicht ist es sogar besser, wenn sich die Jugendlichen garantiert hygienekonform bei uns mit ihren Freunden treffen als privat zu Hause“, sagt Christoph Block, stellvertretender Stadtjugendpfleger.

Die Rahmenbedingungen machen das möglich. Alle Kinder- und Jugendhäuser verfügten über gut aufgestellte und auf die jeweilige Einrichtung individuell angepasste Hygienekonzepte, wodurch allen Gästen der bestmögliche Schutz angeboten werde, versichert Block. Vor Ort gibt es pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei Bedarf mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, aber auch auf die Einhaltung der Regeln achten sollen: Maske aufsetzen, in die Listen eintragen, Abstandsregel einhalten, lüften. Die aktuellen Erfahrungen zeigten, dass die Kinder und Jugendlichen das sehr gut umsetzen und sich der Situation bewusst seien.

Die pädagogischen Fachkräfte stellten sich bereits auf noch schwierigere Szenarien ein

Während der Corona-Pandemie sind auch digitale Formate entstanden, die weiter ausgebaut werden. Angebote der Kinder- und Jugendarbeit gibt es beispielsweise über den Onlinedienst Discord oder den Familienblog. Aber: „Ein digitales Angebot ersetzt nicht den persönlichen Kontakt zu anderen Jugendlichen“, sagt Christoph Block. Die pädagogischen Fachkräfte stellten sich bereits auf weitere, möglicherweise durch verschärfte Sicherheitsauflagen noch schwierigere Szenarien ein. Kreative Ideen sollen eine aktive Kinder- und Jugendarbeit weiterhin ermöglichen. Block ist zuversichtlich, dankt der Kommune für das Vertrauen und seinem Team für den bisherigen Einsatz.

