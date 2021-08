Wolfsburgs Hospiz-Team fragt: „Wie möchten Sie sterben?“

Wolfsburg

Mit einem Glas voller Murmeln nähern sich die Ehrenamtlichen aus dem Hospiz, die sonst Sterbende in ihren letzten Tagen und Stunden begleiten, in der Wolfsburger Fußgängerzone denen, die an den Tod bei strahlendem Sonnenschein eigentlich lieber nicht denken wollen. „Wir fangen sie sozusagen ein“, sagt Roland Mook und lächelt freundlich. Überhaupt wird viel gelacht am Info-Stand vor der Drogerie Müller. Wer das Hospiz schon einmal besucht hat, weiß: Das ist auch dort so. Trotz allem Schmerz. „Der Tod gehört zum Leben dazu“, betont die Sterbebegleiterin Cilly Dörr.

„Wir versuchen immer wieder, das Tabu zu brechen“, sagt Cilly Dörr. Sie selbst ist 67 Jahre alt und gehört gemeinsam mit ihrem Mann Willi schon etliche davon zum Hospiz-Team. Hospiz-Geschäftsführer Lukas Weiß steht am Samstag mit Frau und Kindern gemeinsam am Info-Stand. Er weiß: „Der Tod wird immer ein Tabu bleiben. Aber bei uns kann man darüber sprechen – das ist wichtig. Und viele Menschen, die uns schon kennen, haben uns auch heute wieder gesagt, wie gut sie es finden, dass es das Hospiz gibt.“ 200 Ehrenamtliche sind dort aktiv, darunter 80 Sterbebegleiter und -begleiterinnen. Auch Kinder finden hier in ihrer Trauern oder auch einfach nur für das Begreifen der Endlichkeit Unterstützung – bei der Trostinsel. 150 Familien suchen diese pro Jahr in etwa auf.

Über den Tod reden bleibt ein Tabu

Im Hospizbrief, der Zeitschrift des Wolfsburger Vereins, heißt das Titelthema in diesem Jahr „Was ist gutes Sterben?“ Auch einen Fragebogen gibt es dazu, den man nur für sich ausfüllen oder beim Verein wieder abgeben beziehungsweise per Email einsenden kann. Angedacht ist, die Gedanken, die sich Menschen zum Thema machen, in einer Ausstellung zu präsentieren. Das regt dann vielleicht wieder andere zum Nachdenken und zum Drüber-Reden an.

Im Dialog: Roland Mook vom Hospizverein sprach am Samstag viele Menschen an, um mit ihnen über das Sterben zu reden. Quelle: Boris Baschin

Und was haben die Murmeln jetzt damit zu tun? Sie dienen zum Abstimmen bei der Fragen, ob man lieber allein oder im Kreis von Freunden und Familie endgültig gehen will und ob es plötzlich passieren sollte oder mit genügend Zeit, sich zu verabschieden und alle Angelegenheiten zu regeln. Gar nicht so leicht, sich da für die richtige Murmel-Röhre zu entscheiden. Das Ergebnis in Wolfsburg war am Samstag etwa 50:50. Wer selbst mitstimmen möchte, hat dazu am Mittwoch, 18. August, noch einmal eine Gelgenheit. Dann steht der Info-Stand während des Wochenmarkts erneut in der Fuzo.

Von Andrea Müller-Kudelka