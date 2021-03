Wolfsburgs Gleichstellungsbeauftragte warnt vor den Folgen der Pandemie

Zum Internationalen Frauentag am 8. März hat das Gleichstellungsreferat der Stadt in Kooperation mit dem 8.-März-Bündnis ein digitales Programm vorbereitet.

Ab Montag, 8. März, zeigt das Gleichstellungsreferat eine Woche lang täglich ein neues Videoportrait von Frauen aus Wolfsburg und stellt damit ganz verschiedene Persönlichkeiten vor.

In Kooperation mit dem Hallenbad findet am Donnerstag, 11. März, ab 18 Uhr zudem die Lesung „Sprache und Sein“ mit Kübra Gümüsay digital statt. Die Autorin setzt sich für Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein.

„Being likeable“ lautet der Titel des Live-Podcasts über Mädchen und Frauen in den Medien, den die städtische Jugendförderung am Montag, 15. März, von 18 bis 20 Uhr sendet. Interessierte können sich via Twitch zuschalten.

Am Mittwoch, 17. März, findet von 17.30 bis 19 Uhr in Kooperation mit dem Stadtjugendring der Online-Vortrag „Frauenbild(er) im Rechtsextremismus“ statt. Er betrachtet sowohl die ideologischen Hintergründe als auch die verschiedenen Erscheinungsformen von Frauen in der extremen Rechten.

Mehr Informationen finden sich unter wolfsburg.de/gleichstellung.