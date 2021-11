Wolfsburg

Das Wolfsburger Gesundheitsamt kommt angesichts der steigenden Infektionszahlen bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infektionsketten an seine Grenzen. Die Stadt bestätigt Verzögerungen bei der Bearbeitung gemeldeter Corona-Fälle und Kontakte. „Die Personen können nicht immer am selben Tag angerufen werden“, so eine Sprecherin.

Stadt sucht Personal zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung

Die Stadt Wolfsburg prüft derzeit, eine Überlastungsanzeige beim Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) zu stellen. Vergangene Woche hatten so bereits zwölf der 43 Gesundheitsämter im Land signalisiert, dass die Nachverfolgung von Kontakten im vollen Umfang kaum noch oder nicht mehr zu bewerkstelligen ist. In ersten Städten helfen bereits wieder Bundeswehrsoldaten in den Gesundheitsämtern aus. Das ist in Wolfsburg noch nicht der Fall. Derzeit sind 18 Beschäftigte bei der Kontaktnachverfolgung im Einsatz. Die Stadt sucht unter anderem über Facebook weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung.

Verzögerungen bei Ermittlung von Infektionsketten

Wegen der vielen Kontakte ist die Nachverfolgung der Infektionsketten nicht mehr in vollem Umfang möglich. Laut der Stadt folge man einer Anregung des Ministeriums und priorisiere stark bei der Kontaktnachverfolgung. „Es wird zu Haushaltsangehörigen Kontakt aufgenommen und Kontakte in besonders durch Infektionen gefährdeten Bereichen recherchiert“, so die Sprecherin weiter.

Die Betroffenen haben vor allem viele Fragen zu den Regeln

Die Überlastung im Gesundheitsamt führt dazu, dass sich die Betroffenen oft allein gelassen fühlen. Ein Leser berichtet der WAZ, er habe zehn Tage nach dem positiven Corona-Test seiner Tochter durch den Hausarzt noch nichts vom Gesundheitsamt gehört. Ein weiterer Wolfsburger wandte sich nach seinem positiven PCR-Test ans Gesundheitsamt. Daraufhin sei ihm gesagt worden, es gebe „nichts zu klären“. „Dabei hatte ich Fragen unter anderem dazu, wie sich die Kinder verhalten sollen“, so der Familienvater. Er habe sich selbst in Quarantäne begeben. Am nächsten Tag habe das Gesundheitsamt sich gemeldet und ihn gefragt, ob er in Quarantäne sei. „Das muss man sich mal vorstellen.“ Auf die Frage zu den geltenden Regeln für seine Kinder sei er auf eine andere Zuständigkeit verwiesen worden.

Abstrich mit Teststäbchen: Wer positiv auf Corona getestet wird, muss sich zuhause in Quarantäne begeben. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Nachfragen zu den Regeln für seine Kinder habe ihm eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes auch am dritten Tag nach dem Test nicht beantworten können. „Die Kinder wurden jeden Tag von meiner Frau getestet, stets negativ“, sagt der Wolfsburger. Zum Glück habe die Wohnung genug Platz geboten, um sich räumlich gänzlich trennen zu können. Das Gesundheitsamt sei bei weiteren Versuchen nicht erreichbar gewesen, auch nicht per E-Mail.

Positiv getestete müssen sich in Quarantäne begeben

Der Mann hatte richtig gehandelt – wer positiv getestet wird, muss sich sofort in Quarantäne begeben. Ein positiver Schnelltest muss durch einen PCR-Test bestätigt werden. „Ein Testzentrum ist verpflichtet, die weitere Diagnostik vorzunehmen oder zu vermitteln“, so die Stadtsprecherin. Bei positiven Selbsttests sollte die Hausärztin oder der Hausarzt angerufen und ein Termin für einen PCR-Test vereinbart werden.

Welche Regeln für die Quarantäne gelten, stehen in diesem Artikel. Die Stadt Wolfsburg erklärt auf ihrer Informationsseite www.wolfsburg.de/coronavirus anhand von Grafiken die wichtigsten Fragen zur niedersächsischen Absonderungsverordnung und listet in einem FAQ Antworten auf regelmäßig gestellte Fragen auf.

Von Christian Opel