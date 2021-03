Wolfsburg

Eine Verlängerung des Lockdowns, Ausgangssperren und die erneute Schließung des Einzelhandels? Ab 14 Uhr beraten Bund und Länder über die weitere Strategie in der Corona-Pandemie. In Wolfsburg sorgt der bereits veröffentlichte Entwurf für die neuen Beschlüsse bei Vertretern von Gastronomie und Einzelhandel für Kritik und Sorgen.

„Es ist ein Wischiwaschi-Lockdown“

Geht es nach dem Kanzleramt, soll es angesichts der bundesweit steigenden Infektionszahlen bis zum 18. April keine Lockerungen der bestehenden Corona-Regeln geben. Für Wolfsburgs Gastronomen und Hoteliers sind das schlechte Nachrichten. Bereits jetzt ist eine Öffnung der Außengastronomie in Niedersachsen nur dann vorgesehen, wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil bei unter 50 bleibt. „Ich kann verstehen, dass man den Lockdown verlängern muss“, betont Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone. Sie bezweifelt jedoch, dass die geplanten Beschlüsse zielführend sind: „Es ist ein Wischiwaschi-Lockdown.“

Perricone beobachtet, dass viele Wolfsburger die Corona-Regeln im Privaten nicht mehr allzu genau zu nehmen scheinen: „Wir merken es an den Essensbestellungen. Am Anfang haben die Gäste drei oder vier Essen bestellt, mittlerweile sind es teilweise zehn und drüber.“ Um private Treffen zu vermeiden, wäre die Politik aus Perricones Sicht deshalb gut beraten, sich zu überlegen, wie die Gastronomie mit Hygienekonzepten, Schnelltests und Apps öffnen kann: „Es gibt da tolle Ideen.“

Melanie Perricone, Dehoga-Kreisvorsitzende: „Am Anfang haben die Gäste drei oder vier Essen bestellt, mittlerweile sind es teilweise zehn und drüber.“ Quelle: Britta Schulze

Einzelhandel fürchtet erneute „Vollbremsung“

Für den Einzelhandel sieht der neue Entwurf ebenfalls vorerst keine weiteren Öffnungen vor. Zudem bekräftigt er noch einmal die sogenannte „Notbremse“. Sie besagt, dass kein Terminshopping mehr stattfinden darf, wenn die Inzidenz in einer Region drei Tage lang über 100 steigt. „Für den Einzelhandel ist es eine extrem schwierige Situation. Wir alle wünschen uns Klarheit“, sagt Michael Ernst, Center-Manager der Designer Outlets und Vorstandsmitglied des Vereins City Marketing und Tourismus Wolfsburg (CMT).

Er hofft, dass es keine weitere Verschärfung der Regelungen gibt. „Ganz klar, die Gesundheit steht an erster Stelle“, betont Ernst. Für den Handel wäre eine erneute Schließung dennoch problematisch: „Die Händler haben jetzt zwei, drei Wochen alles in Fahrt gebracht. Wenn wir jetzt wieder eine Vollbremsung hinlegen müssen, geht das an die Substanz“, warnt Ernst.

Von Melanie Köster