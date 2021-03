Wolfsburg

Die Scheren klappern, die Telefone glühen: Auch in Wolfsburg dürfen die Friseure seit Montag wieder arbeiten. Um dem Ansturm der Kunden gerecht zu werden und gleichzeitig alle Beteiligten zu schützen, lassen sie sich einiges einfallen.

„Ich habe im Moment eine Sechs-Tage-Woche und arbeite von morgens bis abends“, berichtet Antonella Bellanova-Schröder. „So lange arbeite ich sonst eigentlich nicht, aber man muss ja aufholen.“ In ihrem Studio in Hehlingen arbeitet sie alleine. Die Kosmetikerin, mit der sie sich die Räume sonst teilt, ist weiterhin in Zwangspause. Abstand zu halten, fällt im „Salon Bellanova“ deshalb relativ leicht, aber dafür kann sich die Friseurin kaum eine Pause gönnen. Für den Rest des Monats ist sie täglich bis abends ausgebucht. „Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht!“, ruft sie noch ins Telefon, dann muss sie zurück an die Arbeit, die Kunden warten.

Haarmanufaktur öffnet täglich 15 Stunden

Auch bei der Haarmanufaktur in Wolfsburgs Kleiststraße sind bis Ende März fast alle Termine vergeben. Das Team ist dort jedoch ungleich größer: Um genügend Abstand garantieren zu können und gleichzeitig alle 14 Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückzuholen, hat Chefin Nadine Rücker das im November eingeführte Schichtsystem noch mehr ausgeweitet. Von 7 bis 22 Uhr tanzen hier nun Kämme und Scheren – vor Corona öffnete der Salon täglich ,nur’ von 10 bis 19 Uhr.

Check-In per App

Um Zettelwirtschaft zu vermeiden, bittet der Salon die Kunden, eine App herunterzuladen. Dort werden die persönlichen Daten hinterlegt und beim Eintreten und Verlassen flugs gescannt – so bleibt dokumentiert, wer sich wann wie lange im Salon aufgehalten hat.

Mit Abstand: Damit alle Kunden bedient werden und alle Kollegen wieder arbeiten können, läuft die „Haarmanufaktur“ im Schichtbetrieb von 7 bis 22 Uhr. Quelle: Roland Hermstein

Das Feedback über die Wiedereröffnung fällt durchweg positiv aus: „Die Kunden freuen sich total, es läuft super!“, berichtet Nadine Rücker von ihrem ersten Arbeitstag seit Dezember. „Es ist schön, dass wir wieder arbeiten dürfen.“

Verzweiflungstaten wie zu Hause schief geschnittene Ponys oder Farbunfälle sieht Rücker dabei selten: „Die meisten haben glücklicherweise auf uns gewartet!“

„Wir haben nach zehn Wochen unseren Alltag wieder!“

Ein bisschen Normalität erhält sich derweil Nadine Soetebeer, die in und um Wolfsburg sechs Salons betreibt – alle zu den normalen Öffnungszeiten und fünf davon nach wie vor ohne Terminvergabe. „Manchmal stehen so fünf bis sieben Leute vor der Tür, aber alle halten die Abstände ein, niemand meckert“, sagt Soetebeer. Die Kunden sind dankbar – genau wie wir. Wir haben nach zehn Wochen endlich unseren Alltag wieder!“

Bis zu 176 Anrufe am Tag – und das schon im Februar

Dass die meisten ihrer Filialen auf feste Termine verzichten, hat einen Grund. Eine Umstellung nun würde alle Abläufe durcheinanderbringen, meint Soetebeer. Und außerdem war schon der Ansturm auf die Hauptfiliale in der Poststraße kaum zu bewältigen.

Weiterhin geboten: Alle Friseure müssen auf Abstand achten. Quelle: Roland Hermstein / Archiv

Bis zu 176 Anrufe pro Tag gingen schon im Februar ein, als klar wurde, wann die Friseure wieder arbeiten dürften. „Irgendwann hatte ich die Nase voll und habe die Rufumleitung wieder rausgenommen“, lacht Soetebeer.

Guter Zeitpunkt zum Haarespenden

Wer Gutes tun möchte, habe nun übrigens eine gute Gelegenheit dazu, so die Friseurin. Die in Lockdown und Homeoffice lang gewordene Corona-Mähne lässt sich nämlich spenden. Der Zeitpunkt ist günstig: „Der Trend geht ohnehin zu kurzen Haaren, zum Beispiel zum Boyfriend-Bob.“

Einen Zopf von mindestens 25 Zentimetern Länge, am besten geflochten, nimmt die Krebshilfe zusammen mit den Kontaktdaten des Spenders gerne per Post entgegen. Wichtig ist dabei derzeit: Die Friseure dürfen die Haare nur nass schneiden, für den Versand muss der Zopf aber trocken sein. Mehr Infos gibt es unter www.krebshilfe.de/blog/haare-spenden.

Von Frederike Müller