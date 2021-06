Wolfsburgs Fans fiebern mit beim 4:2 der deutschen Elf gegen Portugal

Wolfsburg

Ein packendes Spiel mit einer Achterbahnfahrt der Gefühle erlebten Wolfsburgs Fußball-Fans beim Spiel Deutschland gegen Portugal.

Die Portugiesen fieberten beim EM-Gruppenspiel unter anderem im Centro de Portugal mit. Dort hatten sich Fans in grün-roten Trikots versammelt. Romeu Rocha setzte klar auf den Sieg der Portugiesen: „Es ist die erfahrenere Mannschaft, die deutlich besser aufeinander eingespielt ist“, meinte der 39-Jährige. Ferreira Reinaldo tippte mit einem 2:2 auf ein Unentschieden – „damit wir noch weitere Spiele zwischen den beiden Teams sehen dürfen“, meinte der 57-Jährige.

Auf einen starken Auftakt der deutschen Elf folgt ein harter Dämpfer

Vitor da Silwa tippte zum Spielbeginn beim Public Viewing vor dem Irish Pub auf einen Sieg der deutschen Elf. „Das erste Spiel ist immer schwer“, zeigte sich der ­30-Jährige optimistisch, dass Löws Team dieses Mal besser ins Spiel finden würde. Tatsächlich zeigte die deutsche Elf einen starken Auftakt. Nach wenigen Minuten der erste Jubel für ein Tor, das allerdings nicht zählte. Abseits.

Bildergalerie vom Public Viewing in Wolfsburg:

Zur Galerie Jubeln, Bangen, Zittern, Feiern: DIe Fußballfans in Wolfsburg erlebten beim EM-Gruppenspiel Deutschland gegen Portugal ein packendes Spiel.

Johanna Lehrach drückte dem deutschen Team die Daumen – doch warum hatte sie dann bei der Arbeit auf ein 2:0 für Portugal getippt? „Damit ich mich bei einer Niederlage trotzdem freuen kann“, sagte die ­28-Jährige und lachte. „Es gibt ein Grillpaket zu gewinnen.“ Das Trostpflaster brauchte sie zum Glück nicht. Und Ole Pomian betonte: „Es ist egal, ob wir heute gewinnen – die Hauptsache ist, wir haben einen schönen Abend.“

Trotz Dämpfer durch Ronaldo bleiben die Elf und die Fans am Ball

Auch im Kaufhof herrschte gute Stimmung. „Es gefällt mir gut, dass die deutsche Mannschaft gleich am Anfang Druck gemacht und auf Angriff gespielt hat“, sagte Angelika Wiegmann. „Ich hoffe, sie lassen jetzt nicht nach.“ Dann doch ein Dämpfer in der 15. Minute. Christiano Ronaldo traf für Portugal zum 1:0. Ernste Gesichter, auf einmal wurde es sehr still.

Im Hallenbad verfolgten rund 300 Leute das Spiel auf einer großen Leinwand. Mehr hätten zwar rein gedurft, doch mit Rücksicht auf Abstand und Komfort beim Gucken habe man die Zuschauerzahl niedrig gehalten, sagte Andreas Plate vom Kulturzentrum Hallenbad. Die Stimmung gleiche einer „Sinuskurve“. Doch Zuschauer Sascha Müller blieb gelassen. „Griffig bleiben, Zweikämpfe suchen, dann können wir das Spiel noch drehen“, meinte der 36-Jährige. Und Patrick Mörsch fügte hinzu: „Die Mentalität wird jetzt auf die Probe gestellt. Entscheidend ist, dass sie sich jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen.“

Befreiter Jubel beim Ausgleich

Beide sollten Recht behalten. Kurze Zeit später der Ausgleich: Rúben Dias erfuhr das gleiche Schicksal wie Hummels, als er vor Havertz klären wollte. Eigentor für Portugal! Alles wieder drin. Die Fans jubelten und durften nur wenige Minuten später erneut aufspringen. Wieder Eigentor, dieses Mal Raphael Guerreiro. Deutschland ging mit der Führung in die zweite Halbzeit – und die Fans durften in der zweiten Halbzeit sogar noch zweimal jubeln über das dritte und vierte Tor durch Havertz und Gosens. Die Spannung hielt dank eines weiteren Gegentors der Portugiesen, die bis zum Schluss wieder gefährlicher wurden.

Mindestens ein Wolfsburger erlebt das packende Spiel im Stadion mit

Am Ende gewann die deutsche Elf verdient mit einem 4:2. „Wenn sie das, was sie heute abgerufen haben, auch nur annähernd gegen Ungarn zeigen, sehe ich für den weiteren Verlauf der EM eine gute Chance für das Deutsche Team“, sagte Christian Gräber von der Autostadt, der das Spiel live in der Münchner Allianz Arena verfolgte.

„Die Fans waren gut drauf“: Christian Gräber erlebte das Spiel in der Münchner Allianz Arena live mit. Quelle: privat

Zwar durfte das Stadion wegen der Corona-Pandemie nicht voll besetzt werden. Aber trotzdem: „Die Fans waren gut drauf und haben die deutsche Mannschaft gut nach vorn gepeitscht“, freute sich Gräber. Nun freue er sich auf das Spiel gegen Ungarn am Mittwoch. Und auch in Wolfsburg werden die Fans wieder mitfiebern.

Von Christian Opel