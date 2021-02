Wolfsburg

Seit Montag ist das Corona-Impfzentrum im CongressPark in Betrieb. Mit zu den ersten Glücklichen, die eine Impfung erhalten haben, gehörte am Dienstag Wolfsburgs Ehrenbürger Rocco Artale (80). Nachdem er sich vor einigen Wochen noch über den Pannen-Start der Termin-Hotline geärgert hatte, spricht er jetzt ein Lob aus: „Das Impfzentrum ist wunderbar gemacht. Ich bin froh, dass sie jetzt angefangen haben.“

Der Impftermin dauerte nur rund 30 Minuten. Gegenüber der WAZ berichtete Artale hinterher, wie es ablief: „Erst werden die Formalitäten geklärt. Wichtig ist, dass man die Terminbestätigung von der Landesregierung dabei hat. Danach geht es zum Impfgespräch.“ Dabei erläutert ein Arzt unter anderem mögliche Nebenwirkungen der Corona-Impfung. „Die Impfung geht ganz schnell und dann muss man noch 15 Minuten in einem Wartesaal warten“, erzählte Artale im Anschluss.

Laut Artale sind die Abläufe im Wolfsburger Impfzentraum gut durchschaubar

Er beschreibt die Abläufe im Impfzentrum als gut durchschaubar: „Es gibt wirklich kein großes Hindernis.“ Auch für Menschen, die weniger gut zu Fuß sind, sei der Besuch kein Problem. Artale war nach seiner Impfung spürbar erleichtert: „Es gibt einem eine gewisse Sicherheit, wenn man weiß, dass man geimpft ist und wahrscheinlich zumindest nicht mehr so schwer erkrankt.“ In drei Wochen hat Artale seinen Termin für die Zweitimpfung.

Als das Land Niedersachsen Ende Januar die Hotline zur Vergabe von Impfterminen freischaltete, versuchte Artale wie viele weitere Wolfsburger ab 80 Jahren stundenlang vergeblich, einen Impftermin zu bekommen. Alleine am ersten Vormittag nach der Freischaltung wählte er 40 Mal die Nummer der Hotline – ohne Erfolg. Irgendwann kam er dann doch durch und ergatterte einen Platz auf der Warteliste.

In der vergangenen Woche kam es erneut zu Patzern bei der Terminvergabe

Die Ironie: Dass der 80-Jährige bereits am Dienstag einen Impftermin erhielt, ist teilweise ebenfalls auf einen Patzer des Landes zurückzuführen. Denn: Über das Onlineportal waren in der vergangenen Woche kurzfristige Termine sofort und frei buchbar, obwohl noch zahlreiche Personen auf der Warteliste standen. Artale probierte sein Glück deshalb zusätzlich über das Online-Portal und tatsächlich: Am vergangenen Donnerstag erhielt er den Impftermin für diese Woche. Das Land hat mittlerweile angekündigt, das Verfahren ändern zu wollen und zukünftig Termine ausschließlich an Personen auf der Warteliste zu vergeben.

Das Impfzentrum im CongressPark ist vorerst mit einer Impfbahn gestartet und zurzeit montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Impfberechtigt sind zunächst Wolfsburger ab 80 Jahren, die zu Hause leben. In den kommenden Tagen sind die jeweils 240 Termine pro Tag ausgebucht. Spätestens mit Beginn der Zweitimpfungen und steigender Impfstoffmengen will die Stadt die Anzahl der Impfbahnen nach und nach erhöhen. Am Mittwoch soll die nächste Impfstofflieferung in Wolfsburg eintreffen.

Von Melanie Köster