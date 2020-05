Corona-Heldin Lisa Grünmeier: „Positives Denken ist wichtig“

Wolfsburg

Lisa Grünmeier (64) aus Westhagen ist im Team des Mütterzentrums. Die gelernte Schneiderin näht bereits seit März Behelfsmasken für ein gemeinsames Projekt des Westhagener Mütterzentrums und der Kirchenkreissozialarbeit Süd der Diakonie:

„Ich nähe fast jeden Tag Masken und mache das sehr gerne. Es macht mir Freude zu helfen. Erst habe ich Masken für Erwachsene genäht, seit etwa zwei Wochen auch für Kinder. Dabei habe ich verschiedene Modelle ausprobiert. Am Anfang hat es noch lange gedauert, bis eine Maske fertig war. Ich habe etwa eine halbe Stunde gebraucht. Aber jetzt geht es viel schneller. Im Durchschnitt schaffe ich etwa 15 bis 20 Masken pro Tag. Dabei kommt es darauf an, ob ich schon Zuschnitte fertig habe und nur abnähe oder erst noch zu schneiden muss. Ich nähe die Masken alleine in der Nähstube im Mütterzentrum, denn dort habe Platz und kann alles gut vorbereiten. Von der Kirchenkreis-Sozialarbeit bekommen wir Stoffspenden. Ich sortiere diese und gebe sie an die anderen fünf Helferinnen weiter. Am Anfang haben wir die Masken an Menschen in Pflegeheimen verteilt. Dann an jeden, der eine gebraucht hat. Wir sammeln unsere Masken und sie werden von der Diakonie weitergegeben an Menschen, die sie brauchten. Ich hoffe, dass trotz Corona alles gut wird. Positives Denken ist jetzt wichtig.“

Von der WAZ-Redaktion