Rosetta Larosa Aiuto (50) aus Wolfsburg vernetzt Menschen auf Facebook. Sie tanzt gemeinsam mit anderen in einem Livestream. Normalerweise gibt sie Kurse beim SSV Kästorf und leitet die Tanzgruppe „Only Ladies“: „Corona macht Menschen einsam. Ich möchte in dieser schwierigen Zeit das Gemeinschaftsgefühl stärken. Wir tanzen alle gemeinsam in unseren Wohnzimmern. So haben wir an dem Leben der anderen teil. Viele Menschen sind sehr alleine zu Hause. Sie schreiben mir, dass sie sich auf die gemeinsame Tanzstunde freuen und in dieser Zeit abschalten können. Corona steht dann mal nicht im Vordergrund.

Lesen Sie mehr: Das sind Wolfsburgs Corona-Helden

Anzeige

Wir üben zwei Mal in der Woche viele verschiedene Tänze. Mittlerweile schalten sich auf Facebook Menschen von überall aus zu- auch aus schwer betroffenen Krisengebieten in Italien. Die Teilnehmer des Tanzunterrichtes sind zwischen 18 und 76 Jahre alt. Kinder haben für ihre Großeltern auf Facebook die Liveschaltung ermöglicht, das finde ich toll. Wenn Corona vorbei ist, würde ich gerne mit allen Teilnehmern gemeinsam in einem Saal tanzen. Dann lernen sich alle persönlich kennen. Dazu bräuchte ich Unterstützung. Vielleicht gibt es ja in Wolfsburg jemanden, der uns einen Saal zu Verfügung könnte? Wer an den Livestreams teilnehmen möchte, kann sich einfach montags und mittwochs um 18.30 Uhr unter https://www.facebook.com/rosetta.aiuto zuschalten.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Kennen Sie auch einen Corona-Helden? Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie auch einen Corona-Helden kennen oder Sie sogar selbst einer sind und Sie an dieser Stelle sagen möchten, was Sie in diesen Tagen bewegt. E-Mail an: redaktion@waz-online.de

Von der Redaktion