Corona-Held Dominik Strecker: „Es ist eine Teamleistung“

Dominik Strecker (36) aus Vorsfelde ist Zugführer bei der Freiwilligen Feuerwehr Vorsfelde und hauptberuflich bei der Wolfsburger Berufsfeuerwehr beschäftigt:

„In den vergangenen Wochen musste wir als Freiwillige Feuerwehr rund um die Uhr einsatzbereit sein. Das heißt, Tag und Nacht mussten jeweils zehn Kameraden und drei Fahrzeuge zur Verfügung stehen. 24 Stunden lang an sieben Tagen pro Woche.

Meine Aufgabe war die Organisation. Ich als Zugführer musste gemeinsam mit meinem Stellvertreter Patrick Gries dafür sorgen, dass immer zehn Mann bereit standen – jeder hatte ja eine Funktion. Gleichzeitig mussten wir aufpassen, keinen der Aktiven zu überfordern. Sie waren ja in der Zeit an Vorsfelde gebunden, mussten im Notfall schnell im Feuerwehrhaus sein. Das war teilweise schon sehr aufwendig. Wir als Zug- und die Gruppenführer waren ja 24 Stunden lang vor Ort. Die ganzen Brände in Hehlingen und Nordsteimke waren schon belastend. Aber eines ist mir wichtig: All das war keine Einzelleistung – es war eine tolle Teamleistung von 25 bis 30 Aktiven. Manche fragen mich, warum ich als hauptberuflicher Feuerwehrmann auch in meiner Freizeit bei der Feuerwehr aktiv bin – weil ich quasi in der Feuerwehr groß geworden bin und es mir einfach Spaß macht.

Von Carsten Bischof