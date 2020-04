Wolfsburgs Corona-Held Wolfgang Heuberger: „Nachbarn boten Hilfe an“

Wolfsburg

Wolfgang Heuberger aus Wolfsburg freut sich über Hilfsangebote aus der Nachbarschaft. Er kümmert sich um die medizinische Fußpflege von Diabetes-Patienten:

„Wir sind sehr dankbar, dass wir in dieser schrecklichen Situation unseren Patienten weiterhin helfen können. Meine Frau und ich sind selber Risikopatienten. Wir arbeiten schon über 50 Jahre im Dienst der Gesundheit und sind glücklich, dass wir in der Corona-Krise allen Diabetes-Patienten helfen konnten. Wir haben zudem unseren Elektrik-Betrieb, der unsere Praxis für Podologie betreut, mit Mundschutz und Desinfektion aushelfen können.

Anzeige

Lesen Sie auch: Das sind Wolfsburgs Corona-Helden

Wir freuen uns, dass wir von einigen Patienten Anrufe erhielten, ob ihre Kinder für uns einkaufen sollen. Auch unsere Nachbarn boten ihre Hilfe an. Das ist ein schönes Gefühl. Besonders gerührt waren wir aber, als uns ein 14-jähriges Mädchen auch Ihren Einkaufs-Dienst anbot. Sie sagte auch gleich, dass sie das kostenlos machen möchte. Unseren Mitarbeiterinnen in unserer Praxis hatten wir es frei gestellt, ob Sie mit Risikopatienten arbeiten wollten. Da wir aber nun unterbesetzt waren, hat uns die Tochter einer Mitarbeiterin unterstützt und für ein paar Stunden an der Rezeption ausgeholfen. So konnten wir wiederum unseren Patienten helfen.

Kennen Sie auch einen Corona-Helden? Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie auch einen Corona-Helden kennen oder Sie sogar selbst einer sind und Sie an dieser Stelle sagen möchten, was Sie in diesen Tagen bewegt. E-Mail an: redaktion@waz-online.de

Von der Redaktion