Wolfsburgs Bevölkerung schrumpft im Corona-Jahr auf Niveau von 2014

Wolfsburg

Die Linie für die Wolfsburger Bevölkerungsentwicklung hat im Corona-Jahr 2020 erstmals seit langer Zeit wieder einen starken Knick nach unten vollzogen. Im Vergleich zu 2019 ging die Zahl der in der ­VW-Stadt lebenden Menschen um 644 auf 124 856 zurück. Das ist der tiefste Wert seit 2014. Im Strategieausschuss waren die Politiker unterschiedlicher Meinung, was das für die Entwicklung der Stadt bedeutet, die angesichts der bisher prognostizierten Wachstums eine mächtige Wohnbauoffensive startete. Die Statistiker sprechen von einem „Einmaleffekt“.

In Wolfsburg gab es in den vergangenen Jahren stets mehr Sterbefälle als Geburten. Das Wachstum der Stadt fußte auf der Zahl der Zuzüge. „Der Wachstumsmotor sind die Wanderungen“, erklärte Dr. Uwe Meer vom Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung und Statistik. Doch durch die Pandemie wurde der Rückwärtsgang eingelegt: 6303 Menschen meldeten ihren Wohnsitz ab, während nur 5907 in die Stadt zogen. „Das hat stark mit Volkswagen zu tun“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD). Viele der Arbeitskräfte aus dem Ausland, die sonst zeitweise in Wolfsburg ihren Wohnsitz anmeldeten, seien im Jahr der Pandemie fern geblieben.

Einbruch im Corona-Jahr: 2020 ist die Bevölkerung in Wolfsburg auf 124 856 Menschen geschrumpft. Quelle: Bevölkerungsbericht Stadt Wolfsburg

Nach der Pandemie rechnen die Statistiker wieder mit Bevölkerungswachstum

„Das ist auf jeden Fall ein pandemiebedingtes Phänomen“, so Meer. In anderen Ballungsgebieten wie Braunschweig und Hannover sei die Entwicklung ähnlich gewesen. „Wenn die Pandemie irgendwann bewältigt ist, gehe ich davon aus, dass sich die Zahlen stabilisieren und wir wieder mit Wachstum rechnen können.“

Werner Reimer (CDU) schätzte die Entwicklung aufgrund persönlicher Erfahrungen anders ein. „Der eigentliche Grund ist das Homeoffice.“ Wochenendpendler aus entfernteren Städten hätten ihren Zweitwohnsitz in Wolfsburg aufgegeben und arbeiteten meist von zuhause aus. Der bisherige Druck, nach Wolfsburg zu ziehen, entfalle. „Es wird strukturelle Veränderungen geben. Denen werden wir uns stellen müssen.“ Sabah Enversen (SPD) meinte hingegen, bei aller Digitalisierung bleibe die unmittelbare Zusammenarbeit der Menschen wichtig. Man werde sich die Arbeitsformen im Zuge des Umbaus zur Smart City noch einmal sehr genau anschauen müssen. „Ich glaube, nach Corona wird es einen anderen Trend geben“.

Negatives Saldo: Schon seit Jahren gibt es mehr Sterbefälle als Geburten, was bisher durch die Zahl der Zuzüge ausgeglichen wurde – bis auf das Jahr 2020. Quelle: Bevölkerungsbericht Stadt Wolfsburg

„Einmaleffekt“ im Jahr 2020 erschwert die Prognosen

„Ich würde die Pandemie nicht als alleinigen Auslöser für den Bevölkerungsrückgang sehen“, meinte dagegen Andreas Klaffehn (PUG). Im ersten Quartal 2020 sei die Bevölkerung sogar noch gewachsen. Der Unabhängige fragte nach einer neuen Prognose für die Bevölkerung. Meer erläuterte, man stehe noch zur Vorhersage aus dem Jahr 20219. Für die Prognostiker sei 2020 aber ein sehr schwieriges Jahr gewesen. „Kein Prognostiker wird in der Lage sein, diesen Einmaleffekt abzubilden.“

Lesen Sie auch Immobilienpreise in Wolfsburg steigen trotz Corona immer weiter

Bastian Zimmermann (Linke&Piraten) schloss sich der Meinung von Reimer und Klaffehn an. In der Statistik müsse man Annahmen treffen. Corona werde die Welt nachhaltig verändern. „Es gibt Auswirkungen, die man analysieren und als Annahme integrieren muss.“ Meer betonte, man blende die Pandemie 2020 nicht aus. „Wir können aber mit Annahmen und den Zahlen aus 2020 keine Prognose füttern.“

Von Christian Opel