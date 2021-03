Wolfsburg

Die Corona-Inzidenzzahlen steigen in Wolfsburg wieder und der Tod einer noch jungen Frau, die laut Gesundheitsamt an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben ist, schockiert viele. Gleichzeitig hat der vorübergehende Impfstopp mit dem Vakzin AstraZeneca viele Menschen verunsichert und es gibt harsche Kritik an dem für nächste Woche geplanten Schnelltest-Verfahren an Schulen. Stadträtin Monika Müller reagiert in dieser Situation mit einem Appell an alle, die Möglichkeiten zum Testen und Impfen zu nützen.

Schutz durch hohe Impfquote

Corona erfordere eine umfassende Strategie, zu der Impfen und Testen zählt, heißt es in der Pressemitteilung. Und: „Das Angebot an Schnelltests wurde in Wolfsburg rasch und deutlich ausgebaut, sie sind ein wichtiger Baustein. Auch die Nutzung einer digitalen Lösung zum Testnachweis wird hoffentlich bald mehr Alltag zulassen.“ Allerdings stellen Schnelltests bekanntlich nur eine Momentaufnahme dar. Schutz könne nur durch eine hohe Impfquote erreicht werden, durch die sogenannte Herdenimmunität. Die Stadt Wolfsburg hofft, dass möglichst viele Wolfsburger und Wolfsburgerinnen das Impfangebot wahrnehmen, sobald sie an der Reihe sind.

Sozialdezernentin Monika Müller: „Der Tod jedes einzelnen Menschen macht betroffen und lässt Angehörige verzweifelt zurück. Umso wichtiger ist es, uns soweit wie möglich zu schützen.“ Quelle: Screenshot

„Impfen an sich wird von manchen kritisch gesehen“, weiß Stadträtin Monika Müller. „Bei der Entscheidung für oder gegen eine Corona-Impfung sollten die Risiken, die eine Infektion auch für jüngere Menschen bedeuten kann, in die Abwägung einbezogen werden“, mahnt die Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport. Sie ist überzeugt, dass inzwischen jüngere Menschen zunehmend gefährdet sind.

Frau unter 40 verstorben

Wie ernst diese Gefahr für die scheinbar widerstandsfähigen jüngeren Generationen sein kann, zeigte sich aktuell, nachdem eine Wolfsburgerin im Alter noch von unter 40 Jahren gestorben war. Laut Stadtverwaltung erlag sie unmittelbar den Folgen ihrer Corona-Erkrankung. Der WAZ sind zudem vor Ort Fälle bekannt, bei denen jüngere Menschen nach einem leichten Verlauf im vergangenen Jahr trotzdem mit Spätfolgen wie Konzentrationsstörungen und stark verminderter körperlicher Leistungsfähigkeit zu kämpfen haben – in stärkerem Maß als nach einer „normalen“ Grippe.

Gesundheitsdezernentin Müller weiß: „Der Tod jedes einzelnen Menschen macht betroffen und lässt Angehörige verzweifelt zurück. Umso wichtiger ist es, uns soweit wie möglich zu schützen.“ Hygiene, Abstand, Mund-Nasenschutz und Kontaktregeln bieten einen grundlegenden Schutz vor Infektionen. Müller appelliert jedoch „Es ist darüber hinaus sinnvoll, sich impfen zu lassen, sobald die Impfung ansteht, da Corona leider in einzelnen Fällen schwere Verläufe nehmen kann.“

Von Andrea Müller-Kudelka