Wolfsburgerin bei „Let’s Dance“: Sarah Mangione bekommt volle 30 Punkte

Die vierte Folge der aktuellen Let´s Dance-Staffel war in vielerlei Hinsicht eine besondere: Die Kandidaten und Kandidatinnen mussten erstmals in zwei Tänzen antreten, nämlich im jeweiligen Einzeltanz mit ihren Profipartnern sowie zusätzlich im „Boys versus Girls Special“. Außerdem mussten am Ende nicht nur ein Paar, sondern sogar zwei die Show verlassen. Die gebürtige Wolfsburgerin Sarah Mangione (31) – sie tanzt mit Vadim Garbuzov –kam hochverdient in die nächste Runde.

In der Show geht es coronabedingt drunter und drüber

Bei dieser Staffel geht corona-bedingt vieles drunter und drüber. Von Woche zu Woche gibt es neue Ausfälle durch Corona-Erkrankungen, entsprechende Nachrücker und Wieder-Genesene, so dass Lilly zu Sayn-Wittgenstein zwar wieder dabei sein durfte. Andererseits aber Regina Luca als Partnerin für René Casselly auf den letzten Drücker für die erkrankte Kathrin Menzinger einspringen musste.

Eine erstaunliche Konstante in all diesem Wirrwarr bildet dabei Moderatorin Sarah Mangione. In einem „Contemporary“ (moderne Tanz-Choreographie) zu dem Song „Control“ von Zoe Wees verarbeitete sie emotional und ausdrucksstark ihre eigene Identitätssuche als Jugendliche und wurde hierfür mit der Höchstpunktzahl von 30 Punkten von der strengen Jury sowie Standing Ovations vom gesamten Publikum belohnt. Ihre Darbietung lebte dabei nicht nur von Ausdrucksstärke und kraftvollen Figuren, sondern auch von ihren funkelnden Augen voller Tränen.

Der strenge Joachim Llambi war von Sarah Mangione begeistert

Selbst der sonst so strenge Joachim Llambi lobte: „Da ist so viel hochgekommen bei dir. In dem Moment hast du das Richtige geschafft. Das war eine super Nummer!“ Somit ging das Paar in Führung liegend in den zweiten Teil der Show, das Boys versus Girls Special. Neu bei Let´s Dance in diesem Jahr ist, dass die Promis beim Boys versus Girls Special ohne die Profis antreten, auch schon beim Training. Zu den gleichen Songs boten die Sechsergruppe Jungs gegen die Sechsergruppe Mädchen unterschiedliche Gruppen-Choreographien.

Was bei den Boys – im Gegensatz zu den Girls - auch prima gelang: „Bei den Girls waren drei vorne gut (unter ihnen auch Sarah Mangione), und die drei hinten waren auch dabei (unter ihnen die später Ausscheidende Lilly zu Sayn-Wittgenstein). Die Jungs dagegen waren eine Einheit“, urteilte Juror Joachim Llambi hart, aber fair. Deshalb bekamen die Männer einen Punkt mehr und gewannen das fünfte Mal in Folge das Boys versus Girls Special bei Let´s Dance.

Nächsten Freitag ist Sarah Mangione wieder mit dabei

Nach Auswertung der Zuschaueranrufe mussten am Ende die gerade erst zurückgekehrte Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein mit ihrem Partner Andrzej Cibis sowie Sportmoderator Riccardo Basile und Isabel Edvardsson die Show verlassen. In der nächsten Woche lautet das Motto bei Let´s Dance dann „Made in Germany“ – und Sarah Mangione wird wieder mit dabei sein.

