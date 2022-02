Wolfsburgerin bei Let’s Dance: Heute tanzt Sarah Mangione bei RTL-Show

Als Tochter eines sizilianischen Vaters und einer deutschen Mutter kam Sarah Mangione 1990 in Wolfsburg zur Welt. Dort ging sie zur Schule und machte und ihre Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin bei Volkswagen.

Da ihre Mutter im Scharoun-Theater in Wolfsburg arbeitete, kam Sarah bereits mit zehn Jahren mit der Schauspielerei in Kontakt. Seitdem war für die „Let’s Dance“-Kandidatin klar: „Ich werde Schauspielerin!“

Aus dem Interesse an den Medien und dem Wunsch, ihr Leben bunter zu gestalten, entschied sich Sarah Mitte 2015 für ein nebenberufliches Praktikum als Redakteurin und Moderatorin beim Wolfsburger Onlinesender „Wob Stories“. Es war der Grundstein für eine TV-Karriere vor der Kamera.

Um ihren Traum zu verwirklichen, gab Sarah Mangione ihren Job bei Volkswagen 2015 auf und zog nach Köln, um als Jungredakteurin bei der Fernsehproduktionsfirma „Brainpool“ anzuheuern. Schnell wurden ihr dort auch Aufgaben vor der Kamera übertragen. So stand sie beispielsweise als Backstage-Moderatorin für Sendungen wie „Schlag den Raab“ oder den „Eurovision Song Contest – Vorentscheid“ im Fokus. Als Reporterin arbeitete sie bei den Produktionen „Luke! Die Woche und ich“ (2018) und „Elton!“ (2017).

Ihr erstes eigenes Format: Gemeinsam mit Aaron Troschke moderierte Sarah Mangione die Sendung „WOW of the week“ (2016) für RTL 2. 2018 wurde sie gemeinsam mit Lutz van der Horst und Daniel Boschmann Moderatorin des SAT.1-Formats „Hotel Herzklopfen“.

Nachdem sie 2017 in einer Episodenrolle bei „Unter Uns“ ihr Schauspieldebüt gab, spielte Sarah in der RTL-Serie „Herz über Kopf“ in insgesamt 113 Folgen ihre erste Hauptrolle. Seit 2021 ist sie Teil der RTL+ Miniserie „Nihat – Alles auf Anfang“.