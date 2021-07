Wolfsburger zog an Silvester mit Schreckschusspistole durch Westhagen

Wolfsburg

Er trieb es mit der Knallerei an Silvester eindeutig zu weit: Das Amtsgericht Wolfsburg hat am Donnerstag einen 39-Jährigen zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er zum Jahreswechsel mit einer Schreckschusspistole in Westhagen unterwegs war und keinen Waffenschein besaß.

Der Mann hatte die Waffe extra für Silvester gekauft

Der Mann war am 1. Januar gegen 0.30 Uhr nachts mit der Waffe samt Magazin und insgesamt neun Patronen durch die Jenaer Straße in Westhagen gelaufen. Die Pistole habe er sich extra für den Abend in einem Geschäft in Braunschweig gekauft, erklärte der Mann vor Gericht über seinen Anwalt. Der 39-Jährige gab die Tat zwar zu, pochte aber darauf, dass ein Erlaubnisirrtum vorgelegen habe: Er habe nicht gewusst, dass ein kleiner Waffenschein notwendig ist, um eine Schreckschusspistole in der Öffentlichkeit zu führen. Der Verkäufer habe ihn nicht darüber aufgeklärt. Erwerben lässt sich die Waffe ohne Schein.

Die Staatsanwältin wollte diese Erklärung nicht so ganz gelten lassen. Der aus Syrien stammende Angeklagte lebt seit 2006 in Deutschland, besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. „Wenn man so lange in Deutschland ist, hat man mitbekommen, wie hier die Waffengesetze sind“, betonte die Staatsanwältin. Insbesondere im Zuge der Diskussionen um Schusswaffen in den USA sei das Thema auch in Deutschland in den vergangenen Jahren sehr präsent gewesen. Der Anwalt des 39-Jährigen sah das erwartungsgemäß anders: „In den Medien geht es doch immer nur um scharfe Waffen...“

Ein Polizist zückte seine Dienstwaffe

Warum man besser nicht mit einer täuschend echt aussehenden Waffe durch Wolfsburgs Straßen laufen sollte, erfuhr der Angeklagte in der Silvesternacht spätestens, als ihm ein Polizist mit gezückter Dienstwaffe gegenüber stand. „Es war eine dumme Idee, er wird das nie wieder machen“, kommentierte der Anwalt des Mannes die Situation.

Die Staatsanwältin betonte abschließend, dass eine Schreckschusswaffe „ein ganz, ganz anderes Kaliber“ sei, als ein Feuerwerkskörper. Da der 39-Jährige sich zuvor aber noch nie etwas zu Schulden hatte kommen lassen, willigte sie ein, das Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen. Der arbeitslose Mann muss in den kommenden sechs Monaten insgesamt 480 Euro an den Förderverein „Heidi“ für krebskranke Kinder spenden.

Von Melanie Köster