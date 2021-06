Wolfsburger zeigt Hitlergruß gegen Jugendliche mit Migrationshintergrund

Nordkopf

Ein 33-jähriger Wolfsburger verwendete am Mittwochabend im Bereich des Nordkopfes den den sogenannten Hitlergruß gegenüber einer Personengruppe, beleidigte diese zusätzlich und versuchte einen 17-Jährigen zu treten. alten Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen, Beleidigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Nach bisherigen Ermittlungen hielt sich am frühen Mittwochabend eine Gruppe Jugendlicher, zum Teil mit Migrationshintergrund, am Nordkopf auf. Der Wolfsburger ging an der Gruppe vorbei und begann ausländerfeindliche Bemerkungen in Richtung dieser Jugendlichen zu rufen. Zwischen dem 17-Jährigen und dem Wolfsburger kam es daraufhin zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 33-jährige nach dem Jugendlichen trat. Dieser wurde dabei nicht verletzt.

Im Weggehen drehte sich der Wolfsburger um und zeigte den sogenannten Hitlergruß in Richtung der Jugendlichen. Die verständigten Polizeibeamten und -beamtinnen erteilten dem 33-Jährigen einen Platzverweis und fertigten Strafanzeigen.

